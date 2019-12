El aparato de la década

¿A quién no le cambió la vida el teléfono celular? ¿A quién no le parece que gracias a los teléfonos inteligentes o smartphones el mundo de hoy es completamente distinto al de hace 10 años?

Este 31 de diciembre de 2019, cuando despedimos la segunda década del siglo XXI, quiero detenerme para hacer un reconocimiento al aparato que le cambió la cara al planeta a lo largo de los últimos 10 años: el teléfono móvil.



Ya sé que vendrán algunos a decir que el fenómeno iPhone empezó en 2008 y que decir que esta es la década del celular es un exabrupto. Acepto ese descache. Sin embargo, es innegable que el boom de los smartphones llegó cuando apenas despuntaba esta década, y fue entre 2010 y 2019 cuando se consolidó como la herramienta de todo y para todo.



En el 2010, muchos nos comunicábamos por el chat de BlackBerry, mandábamos Ping cuando queríamos llamar la atención de alguien y a duras penas si lográbamos navegar en internet con esos celulares. Otros, tal vez la mayoría, aún contaban con aquellos viejos y sencillos teléfonos que solo servían para hacer llamadas y mandar mensajes de texto con precarios emoticones surgidos del teclado mismo. Era un mundo más simple, debo decir :).



Pero tras el fenómeno iPhone empezaron a surgir más y más empresas de tecnología que querían su porción de mercado con sus propios teléfonos inteligentes. Samsung, Huawei, HTC, LG y otros se metieron en la competencia, al tiempo que empezaban a florecer las aplicaciones para esos nuevos teléfonos, muchas de ellas extensiones de programas o páginas que ya conocíamos en su versión para computadores de escritorio.



Facebook y Twitter se volvieron móviles. Igual pasó con Skype, mientras que WhatsApp, un nuevo sistema de mensajería instantánea, se tomó el mundo, destronó a los tradicionales mensajes de texto (y de paso a BlackBerry) del mundo de las comunicaciones directas.



Apareció Instagram. Se hicieron posibles las llamadas de larga distancia sin pagar un peso de más, gracias a aplicaciones de comunicación directa apoyadas por internet. Cientos de miles de personas, por no decir millones, conocieron el amor (o al menos tuvieron una cita amorosa) a través de novedosas redes sociales creadas para conocer a otros corazones solitarios. YouTube se convirtió en negocio para unos y en el reemplazo de la televisión para otros. Todo gracias a esa pequeña pantalla que nos acompaña hasta cuando estamos sentados en el inodoro.



Gracias a los smartphones circularon y circulan infinidad de noticias falsas. Gracias a esos mismos teléfonos se definieron elecciones presidenciales y hoy se convocan multitudinarias manifestaciones a lo largo y ancho del planeta. Por esos aparatos, el mundo se conectó de maneras tan disímiles que aún no logramos anticipar qué senda vamos a transitar en la década que viene.



La música ya no circula en CD, sino por Spotify o Deezer. China consolidó entre los más jóvenes una red social que es su punta de lanza en el mundo digital: TikTok. Emprendedores colombianos consiguieron poner a Rappi en el listado de las aplicaciones más atractivas para los inversionistas del planeta, al tiempo que muchos dejaron de salir a mercar porque los supermercados tienen sus escaparates en versión móvil.



Todo (o casi todo) pasa hoy por un teléfono celular. De ahí que no tener un smartphone al cierre de esta década sea perderse gran parte de lo que ocurre en el mundo. Lástima que no sepamos cómo dosificarlo, porque la vida real sigue siendo esa que sucede más allá de esa pequeña pantalla táctil que hoy casi todos cargamos en el bolsillo como la más preciada herramienta para saber que existimos al cierre de la segunda década del siglo XXI.@JuanPabloCalvas