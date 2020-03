En estos momentos en que la vida pareciera hacer parte de una película de ciencia ficción, con las calles desiertas, los pocos transeúntes que se ven por ahí usando guantes y tapabocas, negocios cerrados y noches completamente silenciosas, debemos también imaginar una Colombia distinta. Una que sepa ponerse a tono con estos momentos raros y demandantes que nos ha tocado vivir.

Por eso los invito a que soñemos con una Colombia de ciencia ficción. Una en la que la realidad se vea trastornada más allá del mero ejercicio de quedarnos todos en casa para cuidarnos entre todos y que ojalá permita ahogar el coronavirus que hoy nos tiene en estas.



¿Pero qué es una Colombia de ciencia ficción?



La Colombia con la que ahora debemos soñar es una imposible en circunstancias normales, pero que si no logramos hacerla realidad terminaremos peor de lo que andábamos.



Primero, soñemos con que el dinero y los recursos que se están apropiando para atender la emergencia a nivel nacional y local no se conviertan en nuevo botín para los corruptos de siempre. Que no salgan ahora con millonarias compras invisibles para los hospitales públicos ni con gastos suntuarios en elementos que no se necesitan. Que no se caiga en el error de entregar una plata sin el debido seguimiento (ojo, señor Contralor).



Mal haríamos en repetir la historia de tantos fondos que se han creado en el marco de emergencias y cuyos recursos terminan en manos de los amigos de unos señorones de la política en vez de llegar a quienes deben llegar. Sí, los fondos de emergencia permiten que la plata se ejecute rápido, pero no deben ser para que se la roben rápido.



Soñemos, en estos momentos de ciencia ficción, que habrá un genuino interés de los banqueros en alivianar la carga que por meses tendrán que soportar muchos colombianos que verán su economía menguada por esta situación. Ya es hora de que los señores de los miles y miles de millones en ganancias asuman una responsabilidad social que vaya más allá del simple “le aplazo el cobro, pero la deuda sigue”. Yo sé que la plata no se regala, pero si de verdad quieren evitar una crisis social, pues hay que aceptar perder un poco de los miles de millones ganados, pero evitar que este país se resquebraje.



Veo a muchos felices por la suspensión del pago de servicios públicos o el aplazamiento del pago de impuestos. Sí, hay que alegrarse, pero por lo que eso representa para los que verán su bolsillo afectado por esta situación. Los demás, quienes tenemos la capacidad de pagar, paguemos. Es claro que en nuestra Colombia de siempre hay que aprovechar ese tipo de ‘regalos’, mas en este escenario de ciencia ficción la responsabilidad ciudadana debe llevarnos a entender que si se tiene cómo pagar, se pagan las cuentas. Así se les da un respiro al Estado y a las empresas de servicios públicos, que igual seguirán prestando sus servicios.



La Colombia de ciencia ficción exige que quienes se ensalzan criticando todo lo que hace el opositor suspendan esa actitud. Aquí no vale debilitar al Gobierno. Sí hay que exigir que haga las cosas bien, pero exigir buenas políticas no es echar todo por el suelo.



En este nuevo mundo de ciencia ficción hay que dejar que gobiernen quienes fueron elegidos para eso, así no nos gusten.



#PreguntaSuelta: ¿soy el único que ha tenido que lidiar con unos papás al filo de los 70 años que insisten en salir a la calle solo para hacer una vuelta o a comprar algo, desconociendo que se encuentran entre la población con mayor riesgo ante la amenaza del virus?



JUAN PABLO CALVÁS

En Twitter: @JuanPabloCalvas