Claudia y compañía

Debo señalar que las declaraciones de la alcaldesa del municipio de Sativanorte, Boyacá, este fin de semana dejaron en claro en La W que alguien terminará sancionado o ‘quemado’ por el uso de eventos financiados por el Estado para promover la campaña política del candidato del Centro Democrático Guillermo el ‘Mono’ Sánchez a la gobernación de Boyacá. La pregunta que hoy debemos hacernos es: ¿quién va a ser ese alguien?

Y hago esta pregunta, pues pareciera que la nueva estrategia de ese bloque político sea salvar a toda costa el pellejo de la directora de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Claudia Ortiz, así eso implique sacrificarse en el camino.



En sus declaraciones, la alcaldesa Nubia Esperanza Gómez insiste en que fue ella, y no la directora de la Agencia, quien convocó la reunión con líderes de esa zona del departamento de Boyacá y que fue ella misma quien invitó al ‘Mono’ Sánchez a participar en ese encuentro teniendo en cuenta el poderoso arraigo del ‘Mono’ en esa zona del departamento.



Argumenta la alcaldesa que ella misma invitó a los alcaldes de la región. Que ella gestionó la visita de la doctora Ortiz, de la Agencia de Desarrollo Rural. E insiste en que al invitar al candidato Sánchez a la reunión lo hizo sin saber que era candidato, no obstante que en público y en privado la alcaldesa habla de la relación de amistad que desde muy joven la ha unido con el ‘Mono’.



Es más, la relación será tan cercana que hasta hace cuatro meses, la asesora jurídica de la alcaldía de Sativanorte era Gigioly Katerine Grimaldos, ni más ni menos que la esposa del ‘Mono’ Sánchez.



Hasta aquí, vale la pena hacer un poquito de historia, pues la prensa boyacense publica desde agosto del año pasado las intenciones del ‘Mono’ Sánchez de candidatizarse a la gobernación de Boyacá con el aval del Centro Democrático, partido al que también pertenece la alcaldesa Nubia Esperanza. En diciembre del año pasado, el mismo ‘Mono’ Sánchez se proclama candidato, así como lo replican otros líderes de la región y también la prensa boyacense.

Lamentablemente, la alcaldesa no se enteró ni en agosto, ni en diciembre ni a través de su asesora jurídica de que su amigo de infancia el ‘Mono’ aspiraba a la gobernación por su propio partido. ¡Qué alcaldesa para estar mal informada sobre lo que pasa en su patio trasero! ¿O será que ella está dispuesta a inmolarse para salvarle el pellejo a la directora de la ADR?



Habríamos de aplaudir el valor de la alcaldesa al hacer esa misión kamikaze, de no ser porque aún quedan muchas preguntas para resolver sobre el caso y que lamentablemente Claudia Ortiz no ha querido responder.



¿Ella se negó a participar en la reunión cuando vio que había un candidato presente? ¿También ella olvidó que el ‘Mono’ era candidato, cuando su cercanía es tal que la acompañó a la ceremonia de posesión de su cargo? ¿Los nombramientos hechos en la ADR de recomendados o amigos del ‘Mono’ (revelados el viernes pasado por Johana Fuentes y Cristian Medina, en La W) también los hizo sin saber quién ponía las hojas de vida?



Pareciera que aquí los señores del Centro Democrático, en Boyacá, quieren que este escándalo de uso de recursos públicos para promover un candidato se ahogue rompiendo el eslabón más delgado de la cadena. Y la alcaldesa parece un daño menor frente a la caída de una mujer que a las malas posesionaron en su cargo en la dirección de una agencia del orden nacional cuyo personal uniformado y debidamente identificado se ve en las imágenes del evento en el que el candidato Sánchez habla con propiedad sobre los trabajos que llega a hacer la ADR en la región, cual si fueran logros suyos.



#PreguntaSuelta: ¿cuánto tiempo más tendrán que aguantar los habitantes de Nariño y Cauca los incesantes paros y cierres de los indígenas con sus respectivos desabastecimientos y problemas de movilidad?



JUAN PABLO CALVÁS

En Twitter: @JuanPabloCalvas