Este no es un escrito sobre una legendaria banda de rock australiana que se formó a comienzos de la década del setenta del siglo pasado, dejándonos, entre otros, grandes clásicos como Highway to Hell.

Esta no es una columna sobre la eléctrica diferencia entre la corriente alterna (AC) y la continua (DC), aunque las iniciales lo insinúen.



La verdad es que luego de hablar con muchos amigos por teléfono o por Zoom, videocondena inevitable en estos tiempos de aislamiento, llegué a la conclusión de que las iniciales que desde hace siglos han marcado una ruptura histórica en la manera como contabilizamos los años, antes de Cristo (a. C.) y después de Cristo (d. C.) hoy tienen un nuevo significado, al menos para quienes estamos viviendo estos raros días. Por eso propongo AC para decir antes de la covid-19 y DC para señalar los días después del aterrizaje del coronavirus en nuestras vidas.

El reto DC es recuperar algo que hace mucho tiempo perdimos en Colombia: la capacidad de respetar las recomendaciones de las autoridades sin que haya sobre nosotros la amenaza

de una multa. FACEBOOK

TWITTER

¿No les ha pasado que para contar alguna historia propia o ajena terminan diciendo ‘antes del encierro’ o ‘antes de la cuarentena’? La vida se convirtió en eso: el relato de nuestra antigua realidad y su eterna comparación con lo que nos toca vivir en el presente.



En los días AC podemos registrar todo lo que era nuestra vida antes del confinamiento, del miedo al contagio, de los tapabocas, las máscaras de acetato y el boom del alcohol al 70 por ciento y los geles antibacteriales.



AC fue la época en que con confianza nos íbamos a tomar una cerveza en la tienda de la esquina con unos amigos. A los días AC pertenecen las tardes en un café conversando con conocidos y desconocidos sobre la vida y la realidad. En AC se quedaron esas tardes de aglomeraciones en los buses para regresar a casa o las multitudes de las plazas de mercado. En AC quedaron los sueños de vacaciones de muchos que ya no podrán hacerse realidad en meses o quién sabe cuánto tiempo.



Ahora vivimos DC, y acostumbrarnos seguro nos costará.



No en vano, ya muchos hablan de la nueva normalidad. De empezar a entender este mundo de negocios a media marcha, restricciones para salir, tapabocas y control en los accesos a cualquier sitio como una inevitable verdad que nos tocó vivir tal vez por un año, tal vez por más tiempo.



Confiar en que los vecinos del conjunto y los compañeros del trabajo son responsables con su salud y toman todas las precauciones para evitar el contagio.



Confiar en que no se saldrá de casa a menos que sea estrictamente necesario. Confiar en que cada recomendación de las autoridades se acoja como una estrategia para evitar una tragedia, así esta no nos guste. Confiar en que los controles del transporte público y de las empresas que están abriendo sus puertas son serios y en que se cumplen los protocolos establecidos por las autoridades.



¡Qué difícil es confiar en el otro aquí en Colombia! ¡Cuán acostumbrados estamos a que se violan las normas y no pasa nada!



El reto DC, después de la covid-19, es recuperar algo que hace mucho tiempo perdimos en Colombia: la capacidad de respetar las recomendaciones de las autoridades sin que haya sobre nosotros la amenaza de una multa o un carcelazo. DC es tiempo de repensarnos como ciudadanos.



#PreguntaSuelta: ¿cuánto tiempo más va a tomarse el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para aclarar de una vez por todas su vínculo con el operativo fallido para derrocar a Maduro?



Juan Pablo Calvás

@juanpablocalvas