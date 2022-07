Es insuficiente para lograr las metas

El año 2021 ha sido el peor año en términos de fatalidades por siniestros viales en más de 2 décadas en Colombia. Cerca de 7.400 colombianos murieron en eventos que debieron ser evitables. Esta pandemia es mundial, pues afecta a todos los países del mundo, especialmente a los más pobres. En 2022 la situación del país ha empeorado aún más, aumentándose las fatalidades en cerca de 15 % en el primer trimestre. El caso de Bogotá es especialmente crítico, con un aumento de cerca de 30 % de las fatalidades en el primer trimestre de 2022, luego de tener 5 años consecutivos de reducción.



(También le puede interesar: La vacuna para la pandemia de los siniestros viales)

En el año 2011 la ONU declaró la primera década de la seguridad vial, buscando desarrollar un frente unido que redujera las fatalidades en un 50 %. La humanidad fracasó en este objetivo. En 2021 se lanzó la segunda década de la seguridad vial, renovando un compromiso mundial para luchar contra este problema de salud pública.



En el caso de Colombia, los compromisos del país se condensan en el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV), que se encuentra en fase de consulta. Este plan, liderado por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tiene el compromiso de reducir las fatalidades en 50 % en un período de 10 años, frente a la situación actual. Desafortunadamente, el alcance, objetivos y proyectos plasmados a la fecha son insuficientes.



Primero, el PNSV ignora el enorme esfuerzo realizado por el Congreso y diversos actores en la expedición de la ley Julián Esteban, que contribuye de manera importante a consolidar sistemas seguros. La ley desarrolla importantes cambios en cuanto a límites de velocidad seguros y gestión de velocidad, la homologación de vehículos con mayores estándares de seguridad, la inclusión de mejores especificaciones para tener vías seguras y el cambio en los procesos de obtención de licencias, buscando conductores más seguros, entre otros. El PNSV propuesto parte de mayores límites de velocidad y no compromete a las instituciones a cargo de la seguridad vial con medidas concretas que ya son ley.

Para poder cumplir la meta ambiciosa que se requiere en términos de seguridad vial en Colombia, se debe desarrollar una visión del PNSV mucho más ambiciosa, con elementos de soporte realmente sólidos. FACEBOOK

TWITTER

Segundo, el PNSV no provee herramientas para el control efectivo de los infractores. Han pasado 2 años de la sentencia de la Corte Constitucional que inutilizó las cámaras salvavidas, y el Ministerio de Transporte y la ANSV no han logrado avanzar en una solución que es urgente para recuperar en parte la capacidad de control, que es un elemento fundamental para reducir las fatalidades. No sirve de nada tener leyes con límites de velocidad más estrictos si no se cuenta con capacidad de controlar estas normas. Adicionalmente, el desmonte del apoyo que la Policía Nacional daba en temas de tránsito en ciudades y carreteras ha debilitado aún más este pilar fundamental.



Tercero, el PNSV no arranca sobre bases sólidas en términos de su formulación técnica en algunos temas fundamentales como el respeto a las normas. Para poder saber hacia dónde vamos y las metas que podemos ponernos requerimos saber cuál es la situación actual. Inexplicablemente, el PNSV no tiene línea base en algunos de los aspectos más relevantes del plan.



Finalmente, considerando que la vigencia es a 10 años, es poco ambicioso no incluir como meta del país la implementación del pase por puntos, que permite cambiar la manera en que se evalúa de manera permanente a los conductores en su comportamiento en las vías, generando sanciones que pueden llegar a la pérdida del pase por infracciones graves.



Para poder cumplir la meta ambiciosa que se requiere en términos de seguridad vial en Colombia, se debe desarrollar una visión del PNSV mucho más ambiciosa, con elementos de soporte realmente sólidos para que cambie nuestra crítica situación.

JUAN PABLO BOCAREJO

(Lea todas las columnas de Juan Pablo Bocarejo en EL TIEMPO, aquí)