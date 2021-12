Ni risotadas ni odas zalameras

Con la misma vehemencia conque reconocimos y aplaudimos a rabiar la excelente y fructífera tarea gerencial liderada por el Dr. Germán Vargas Lleras desde la Vicepresidencia de la República, en pro de la infraestructura colombiana, rechazamos, de manera categórica, las afirmaciones mendaces e infundadas consignadas en su columna del domingo pasado en este diario.



Comencemos: no una, sino varias veces advertimos al gobierno de la época, de manera pública, por lo demás, sobre los absurdos técnicos y financieros que derivaron en la ausencia de empresas oferentes en la primera licitación, y luego en el contrato fallido de las obras de La Línea, adjudicado a la firma Collins.

También hicimos explícitos nuestros desacuerdos con la licitación del viaducto del km 58 de la vía al Llano, adjudicado con precio y plazo incumplibles, como fueron divulgadas, también, nuestras desavenencias con el primer bosquejo de la licitación para el manejo de los peajes del Invías.



Sin perjuicio de que en el reciente Congreso de la Infraestructura se reconoció el esfuerzo del gobierno Duque, para concluir las obras de las 4G que procedían del gobierno anterior, el foro del sector no se caracterizó por ser un escenario de odas zalameras, como tampoco de sonoras risotadas: los panelistas, los candidatos a la presidencia y los asistentes se detuvieron, fundamentalmente, en el análisis sobre los imperativos de preservar, con seguridad jurídica, el modelo concesional, de implementar una política para las pymes de ingeniería y de combatir la corrupción que, sin sonrojo alguno, a diario le hace el quite al mandato de los pliegos tipo.



En cuanto a los reparos del doctor Vargas Lleras al Gobierno, vale anotar que su partido, Cambio Radical, aparece representado en varios ministerios. ¿Se han expresado ya las críticas que desvelan ahora al señor exvicepresidente en el foro apropiado del consejo de ministros?



Tampoco suena pertinente la sugerencia maliciosa de que, por cuenta de las manzanas podridas, que las hay, el gremio de la infraestructura agrupa a la corrupción. Ello equivaldría tanto como a insinuar que, por causa de la detención judicial del senador Richard Aguilar, vocero de Cambio Radical en el Congreso de la República, justamente por presuntos hechos de corrupción, esa colectividad en pleno la practica.



No es cierto, de otro lado, que el propietario de la firma Meco de Costa Rica, detenido en ese país por hechos de corrupción, haya sido exaltado o distinguido, en momento alguno, como “miembro de honor” de la CCI, como tampoco lo es la afirmación de que el gremio concedió un premio a Odebrecht. Se reconoció, sí, al Consorcio Ruta del Sol 2, y a otras firmas, y con anterioridad a las noticias de sobornos, el trabajo realizado en la vía respectiva con algunas comunidades, previo auditaje cuidadoso. Y, por el contrario, sin esperar los fallos de la justicia colombiana, y con la sola afirmación del Departamento de Justicia estadounidense, en el sentido de que Odebrecht había sobornado a funcionarios en varios países latinoamericanos, la firma fue expulsada del gremio de manera fulminante.



Y, por último, la sola sospecha de connivencia con los corruptos le hubiera bastado al doctor Vargas Lleras para no reclamar, en todos los congresos de la CCI, amplísimos espacios de tiempo para disertar, y exponer allí, los resultados de las políticas a él encomendadas.



Si hay logros y éxitos –a manos llenas– en el camino andado, decía el pensador, sobran la morriña y la bilis en la copa de la vida: a veces no son ellas buenas consejeras.



Apostilla. Sobre la información que en algún momento conocimos, relacionada con la petición de dinero que hace algún intermediario político, a cambio de la ampliación de contratos oficiales, notificamos a las autoridades respectivas.



JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER

Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura



