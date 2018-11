El vaso medio lleno

Se han oído, por estos días, voces preocupadas en relación con la suerte que corre y correrá el Programa de Concesiones Viales de Cuarta Generación 4G. Argumentan algunos, en efecto, que en ciertos frentes de obra se evidencian atrasos y la financiación de varios proyectos podría estar en vilo. Conjeturas que, al revisar el estado del programa, resultan debatibles.

En contravía con las voces pesimistas, por ejemplo, los medios registraron con complacencia, a finales del pasado mes de octubre, el cierre financiero de la denominada Ruta del Cacao, proyecto del programa 4G que conectará Bucaramanga con Barrancabermeja y Yondó. La transacción garantizó recursos cercanos a los 1,7 billones de pesos para apalancar así la ejecución de esta iniciativa fundamental para la conectividad del departamento de Santander.



Con la noticia, entonces, el mapa de las 4G no solo sigue extendiéndose por todo el territorio nacional, sino que confirma que los financiadores conservan la confianza suficiente para jugársela por esta apuesta de país. No en vano, de los 30 proyectos adjudicados dentro del programa, 14 cuentan hoy con cierre financiero definitivo. Pero hay un detalle adicional: al sumar el apalancamiento que han recibido esas 14 iniciativas, el resultado supera los 21 billones de pesos, cifra que, sin duda, marca un hito histórico nacional e internacional en materia de financiación de infraestructura.



Ahora bien, de los 30 proyectos adjudicados, 21 ya están en etapa de construcción y registran avances sustanciales. Eso quiere decir que la ausencia de los cierres financieros definitivos no ha impedido dar pasos a la hora de acometer las megaobras.



De cara a lo anterior, surge una pregunta obvia: ¿cómo se apalancan, entonces, aquellos concesionarios que aún no logran la totalidad de su financiación? Pues bien, la respuesta está contenida en un naipe de tres cartas: se costean con su propio ‘equity’ (capital), con créditos de corto plazo y, por último, con créditos que han tomado sus socios (créditos corporativos).



En palabras simples, esto último significa que cada una de las vías en construcción ha contado con inversión 100 por ciento privada y, por ende, los concesionarios han hecho lo que les corresponde para sacar sus iniciativas adelante. Los cierres financieros definitivos son, claro está, una garantía de la sostenibilidad del proyecto para el largo plazo. Por eso vale la pena advertir que todavía hay espacio para que los inversionistas terminen de ajustarse a la nueva situación política, económica y fiscal, propia del periodo inmediatamente posterior a un cambio de gobierno.



El programa 4G, por otra parte, toma especial impulso por estos días a raíz del reciente anuncio del Gobierno, en cabeza de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y de la ministra del ramo, Ángela María Orozco, en el sentido de poner en marcha una política orientada a superar los principales escollos que se asoman en la cotidianidad de las 4G. Dificultades relacionadas, por ejemplo, con la adquisición de predios, los licenciamientos ambientales o los denominados eventos eximentes de responsabilidad, que no son nada distinto a aquellos acontecimientos que se salen de las manos de una concesión, como una toma armada de bandas criminales o un incidente provocado por la naturaleza.



Así, luego de revisar el estado del arte del programa y de contrastarlo con las opiniones de los más escépticos, bien podría concluirse que el vaso de las 4G luce medio lleno. Hay asuntos por ajustar, no cabe duda de ello, pero la realidad demuestra que las cosas marchan por el camino correcto.



JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER

Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura