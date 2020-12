Los avances que en materia de contratación pública se han evidenciado en los últimos meses ponen de presente el hecho de que el país transita –al menos en lo que respecta a esta materia– por la senda correcta. Así lo confirma, y no es un asunto menor, la expedición de la ley que estableció recientemente la obligatoriedad del uso de pliegos tipo para otros sectores, además de las obras públicas, consultoría e interventoría de proyectos de infraestructura.

Allí, en ese trasegar de la lucha contra la corrupción, orientado a ponerles coto a las prácticas non sanctas, se han asomado las dificultades que usualmente surgen, entre los actores de lo público y lo privado, alrededor de una discusión de esta naturaleza. Dificultades que, no obstante, han sido zanjadas en un ejercicio destacable de concertación, adelantado durante el último trimestre de este año, entre el sector de la infraestructura y la Agencia de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. Gracias a ese diálogo constructivo y fluido fue posible, justamente, concertar muy buena parte de los aspectos que, en principio, generaron las diferencias entre el Estado y las empresas del sector que entonces reclamaban una mayor participación en las deliberaciones que se adelantan periódicamente para la elaboración de los documentos tipo.



Hoy por hoy, al cabo de largas jornadas de trabajo entre la Agencia de Contratación, el gremio de la infraestructura y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, queda claro que las principales beneficiadas con la implementación de esta herramienta, la del pliego tipo, son las pequeñas y medianas empresas de ingeniería. Ello, gracias a que la estandarización de estos documentos cierra las puertas a los corruptos y, como resultado, incrementa exponencialmente las oportunidades de las pymes en el momento de acceder al mercado de las obras púbicas.



En efecto, ha sido Colombia Compra Eficiente, en cabeza de su director, José Andrés O’Meara, pieza clave para llegar a este momento que, bien podría decirse, empieza a partir en dos la historia de la contratación pública en el país. Y será, precisamente, esta entidad la que ahora deberá asumir un reto tan desafiante como imperioso. Se trata de la necesidad de ponerle freno a la creación, malintencionada por lo demás, de empresas que, de manera inescrupulosa, se amparan bajo el ropaje de regímenes especiales para hacerle el esguince al Estatuto General de Contratación Pública.



Aberrante uso de esa figura, que debe ser verdaderamente excepcional, han hecho algunos entes territoriales para evitar el uso de los pliegos tipo en las obras públicas. Es bien conocido el reciente caso sucedido en el departamento del Atlántico, en donde no solo hubo un único oferente en el proceso de selección, sino que, además, se concentró en una sola empresa más de un centenar de pequeñas obras puntuales que bien hubiese podido entregarse, en franca competencia, a decenas de pequeñas y medianas firmas de ingeniería para irrigar trabajo y palear la compleja coyuntura económica que vive el país.



De allí que sea entonces plausible el hecho de que Colombia Compra Eficiente se la juegue a fondo por una reforma estructural del Estatuto General de Contratación, como lo está pensando y sugiriendo su actual director, para eliminar los regímenes especiales que, sin recato alguno, usan algunas organizaciones para burlar la ley.



Los pasos que en materia de contratación viene dando el país son la demostración de que hay voluntad para hacerles frente a los corruptos. Pero si bien los avances van en la dirección indicada, también hay que reconocer que el trecho por recorrer aún es largo y que los desafíos en pro de la transparencia siguen siendo monumentales.



JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER

Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura