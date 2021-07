El agotamiento de un modelo fracasado

Hay que agradecerle a Germán Vargas su columna del domingo pasado. Su exaltado alegato en defensa de las mismas políticas de siempre, las mismas estrategias, la misma visión anacrónica de la lucha contra el narcotráfico, confirma que a Colombia le llegó el momento de escoger entre insistir en esa agotada aproximación o evolucionar hacia un paradigma racional, eficaz e integral para el manejo del problema de las drogas.

Las soluciones de los problemas que enfrenta una sociedad se deben construir a partir de un adecuado diagnóstico de las causas que los originan y basados en la evidencia objetiva. Ya son demasiadas las políticas públicas que han fracasado, precisamente porque los gobernantes no son capaces de poner el dedo en la llaga. Eso es precisamente lo que ocurre con el problema del narcotráfico. La raíz fundamental de ese desafío es y ha sido el prohibicionismo. La ilegalidad que se decretó para la producción, el procesamiento y la distribución, en combinación con la criminalización de los consumidores, es la savia venenosa que alimenta el crimen organizado.



La inevitabilidad del consumo de sustancias con efectos sicotrópicos, ansiolíticos, recreativos o estimulantes ha sido ampliamente demostrada a lo largo de la historia. Decretar como ilegales esas sustancias, y definir como delincuentes a los que las usan, nunca ha sido suficiente para impedir o erradicar un comportamiento que se hace presente en prácticamente todos los contextos sociales y culturales. Más bien, esa aproximación ha creado las circunstancias para que surja y se consolide un negocio multimillonario del que se nutren poderosas organizaciones criminales que controlan todos los eslabones más lucrativos de la cadena.



La ilegalidad –con la correspondiente ausencia de una regulación estatal inteligente– genera rentas desorbitadas, que a su vez financian la violencia, el asesinato, el terrorismo, la corrupción y la perdición de millones de jóvenes seducidos por el espejismo del dinero fácil. Al mismo tiempo, por culpa del mismo prohibicionismo quienes padecen la tortura de la adicción carecen de un sistema de salud pública que los entienda como víctimas de un padecimiento que exige el acompañamiento de la sociedad y el Estado.



Es muy posible que el columnista hubiese preferido desestimar los pronunciamientos públicos que reiteradamente he hecho sobre el tema desde que propuse la legalización de la producción de marihuana bajo un esquema altamente regulado y controlado por el Estado. Esa ley ha permitido que surja una industria de procesamiento de cannabis que antes estaba exclusivamente en manos de los empresarios de otros países. Eso mismo se puede hacer con el manejo de otras economías ilegales que hoy solo benefician a las élites mafiosas que los administran.



En su escrito, Vargas Lleras comete el error de equiparar de manera simplista la estrategia contra las drogas con la lucha contra el crimen organizado. Una cosa es la creación de un nuevo marco de política pública para el manejo de la problemática de las drogas –que busca sustituir el control que tienen las mafias y los carteles sobre ese negocio hoy ilícito para que lo asuma el Estado–, y otra bien distinta, renunciar a combatir con la mayor energía, firmeza y dedicación a las mafias y las organizaciones criminales. Los dos caminos no son excluyentes, todo lo contrario. Es indispensable para tener éxito avanzar simultáneamente en ambos frentes.



Finalmente, invoca a mi padre, Luis Carlos Galán, una víctima más de los cientos de miles que ha dejado esa batalla infructuosa contra el narcotráfico, con el propósito efectista de insinuar que su lucha estaría en contradicción con la política contra las drogas que estoy proponiendo. Nada más equivocado. Él siempre distinguió y separó la lucha contra el crimen organizado como amenaza a la democracia de la política contra las drogas, donde expresamente contempló la posibilidad y los beneficios de la legalización.



JUAN MANUEL GALÁN