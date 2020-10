Van 3 coaliciones para el 22 (I)

Gustavo Petro arranca muy fuerte para el 2022. Tiene amplio reconocimiento y un electorado que lo acompaña con firmeza. Aunque no es fácil calcular cuántos conserva de los aproximadamente 8 millones de votos que metió en el 2018, es evidente que su campaña no se ha detenido ni un instante. La radicalización de su discurso de izquierda ha aumentado las prevenciones y los temores de sus detractores, pero ha consolidado la decisión de muchos de sus electores en la base popular.

Los últimos episodios políticos, que incluyen hasta avisos de prensa, dejan en claro que Petro sería el eje de una coalición de izquierda dura donde probablemente terminarán aterrizando los senadores mayoritarios del Polo, como Iván Cepeda o Alexánder López, sobre todo ahora que rompieron cobijas definitivamente con Robledo y el Moir, así como algunos sectores del verde, el partido político Farc, los parlamentarios indígenas, las fuerzas de la bancada de la Colombia Humana y la UP.



No sería de extrañarse que entre estos sectores se estructure una consulta el día de las elecciones parlamentarias del 2022, de donde saldría ungido como candidato presidencial de esa coalición –nadie lo duda– el mismísimo Gustavo Petro.



Por el otro lado, desde el Centro Democrático buscarán también articular otra coalición a la que podrían concurrir seguramente la decena de candidatos y candidatas del uribismo, los aspirantes conservadores, algunos aspirantes de fuerzas de derecha y los exalcaldes Federico Gutiérrez y Alejandro Char. Probablemente Uribe buscará algún proceso previo para presentar a esa consulta un solo candidato, procurando equilibrar las fuerzas con las que arrancan los jóvenes exalcaldes.



El tema no es sencillo, pues ya son evidentes las grietas entre algunos sectores del Centro Democrático y el gobierno del presidente Duque. La expresión de esa perplejidad es una abultada lista de precandidatos del partido.



Esa es la segunda coalición, y es probable que a ella se sumen sectores fuertes del partido de ‘la U’, de Cambio Radical y del Partido Liberal (aunque su jefe único, el expresidente Gaviria, anda en otro cuento), y hasta la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez si vuelve a lanzarse.



Y la tercera coalición, he aquí la novedad confirmada por algunos de sus protagonistas al terminar la semana pasada, es la que ha empezado a tomar forma alrededor de los nombres de Sergio Fajardo, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán. Ellos cuatro serían los pilares de una tercera consulta el día de las elecciones parlamentarias de 2022, y a ellos se les podrían unir Humberto de la Calle y el propio Jorge Robledo.



Sobre esta coalición, que tendría el beneplácito de Juan Manuel Santos, subsisten dos dudas: la primera, si Ángela Robledo sigue o no sigue acompañando a su actual jefe, Gustavo Petro, o si abre cobijas; la segunda, lo que ocurra en la consulta previa del partido verde, donde se ha fortalecido mucho Camilo Romero, exgobernador de Nariño que no iría fácilmente con Fajardo. Otros precandidatos ‘verdes’ como Iván Marulanda o Carlos Amaya son más fajardistas, al igual que las dos grandes electoras de ese partido, Claudia López (que por obvias razones no puede participar en el proceso) y Angélica Lozano.



Después de escribir esta columna me preparo para recibir más de 30 solicitudes de aclaraciones de los más de 30 precandidatos presidenciales... y los que faltan. Las recibiré con todo respeto. La gran mayoría me dirá que son independientes, y es posible que muchos quieran serlo. Pero lo que es claro es que a diferencia de las elecciones anteriores, las del 22 no serán definidas ni por partidos ni por candidatos... serán definidas por las coaliciones.



Y, como se ha visto, hay tres coaliciones fuertes que empiezan a cuajar: la de Petro, la de Uribe y la de Santos... ya veremos, aunque falta mucho, ya la campaña arrancó. (Continuará).



JUAN LOZANO