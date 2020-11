Su delito los perseguirá siempre

El fantasma de su delito los perseguirá hasta el último día de su vida. Quien viole a una niña, quien viole a un niño no volverá a tener descanso. Por fin se ha aprobado la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores y tras votaciones unánimes, ya solo faltan una conciliación sencilla y la sanción presidencial

Cuando un menor es abusado sexualmente y el abusador es alguien de su entorno familiar próximo, el papá, por ejemplo, o el abuelo, o el tío, o el novio de la hermana, o el hermanastro, o el padrastro, así como cuando se trata de alguien que en vez de violar a la víctima debía protegerla, como el párroco, el pastor, el maestro o el entrenador, en la inmensa mayoría de casos el menor no entiende qué pasó. Hay dolor, confusión, perplejidad, sentimientos mezclados.



Son innumerables los casos de menores que prefirieron callar antes que contar lo que les ocurrió por temor a que a su ser querido (que en realidad es su verdugo) fuera castigado o encarcelado. Como innumerables son los casos en los que el violador chantajea emocionalmente o con dinero, amenaza, intimida, asusta, confunde a su víctima. Y, tristemente, también ocurre a veces que las madres no creen, son complacientes o son también víctimas de la amenaza, el miedo o la confusión.



Y por eso resulta tan frecuente que la decisión de interponer una denuncia contra el adulto agresor se produzca cuando la víctima tiene sus propios hijos y en la fragilidad y vulnerabilidad de sus pequeños ve retratada su tragedia y entiende la inmensidad del daño que les propinaron y la monstruosidad del delito del que fueron víctimas. En la gran mayoría de esas situaciones, la denuncia podía tener un efecto social, mas no jurídico, pues la acción penal prescribía, es decir, que el paso del tiempo la anulaba y el violador se salía con la suya.



No era suficiente, entonces, la cadena perpetua, pues la acción penal quedaba en entredicho, sobre todo si la Corte Constitucional llega a tumbar la cadena perpetua para violadores de menores, como algunos lo anticipan tras su jurisprudencia reciente. Ojalá no ocurriera, pero si ocurre, frente a la imprescriptibilidad, en cambio, no hay duda constitucional análoga y juristas tan reputados como Catalina Botero, que se opuso a la cadena perpetua, fue una de las personas con las que construimos la base de apoyo jurídico a este proyecto hace algunos años cuando empezamos a ambientarlo.



El abuso sexual de menores no conoce de estratos sociales. Sucede tanto en las viviendas más humildes y precarias como en las mansiones de personajones de la alta sociedad. Lo cometen tutores, acudientes, parientes en todos los grados de consanguinidad. Lo cometieron –claro está– desde las filas de las Farc, así ahora lo nieguen ante la JEP, y lo cometieron los paramilitares. En algunos casos, en concurso con secuestro o reclutamiento de menores; y en otros, valiéndose de la indefensión para los niños que brinda un techo común.



Las cifras estremecen. Antes de la pandemia se reportaba que el 87,7 % de las víctimas de abuso sexual en Colombia son menores. Cada 22 minutos se registraba un caso y tres de cada cuatro víctimas eran niñas. Probablemente, el confinamiento social disparó aún más estos datos.



Y así como tantas veces he criticado o me he opuesto a decisiones del Congreso, hoy aplaudo a todas las bancadas que apoyaron este proyecto. Felicito, especialmente, a Katherine Miranda y a Angélica Lozano por este logro, y les agradezco, como colombiano, a la directora del ICBF y al presidente Duque por el respaldo que le brindaron.



En un país urgido de encontrar causas comunes que nos unan, la aprobación de este proyecto demostró que independientemente de ideologías e intereses electorales, sí somos capaces de defender entre todos el interés superior de los niños y las niñas.

JUAN LOZANO