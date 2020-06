Sobre la ‘rebelión de las canas’

Cada día me hace más falta abrazar a mi mamá. Cada día me hace más falta abrazar a mi tía. Cuando, camino a mi trabajo, estoy pasando por el barrio donde viven, una y otra vez tengo que dominar el impulso de desviarme para hacerles una visita y decirles que las adoro y darles un abrazo como esos que nos dábamos casi todos los días antes del coronavirus. Pero una y otra vez me arrepiento porque entiendo su fragilidad, su vulnerabilidad y la necesidad de que se mantengan aisladas por estos días.

Lo que está en juego es su vida. Ni más ni menos. Las estadísticas en Colombia y en el mundo son absolutamente contundentes. No mienten. Los adultos mayores de 70 y, claro está, los mayores de 80 registran los más altos riesgos y las más altas tasas de fatalidad si hay un contagio.



Está claro que el más grande acto de respeto, amor y solidaridad hacia ellos es el de aislarlos para protegerlos. Ellos deben entender que proteger su vida es un imperativo y que por eso, salvo el corto recreíto recientemente autorizado, deben permanecer confinados. No se debe salir como antes y no se puede salir como antes.



Por eso me ha parecido tan sorprendente, viniendo de personas a quienes respeto mucho, la mal llamada “rebelión de las canas”. Sus promotores han causado un daño que ellos, con absoluta buena fe, no calcularon. Muchos adultos mayores que sobrellevaban con tranquilidad su aislamiento, después de oírlos, están impacientes, desesperados, empeñados en salir a la calle.



Han cuestionado, sin argumentos poderosos, las adecuadas decisiones de salud pública para protegerles la vida y, sin quererlo –estoy seguro–, terminaron sumándose a un coro de activistas políticos empeñados en obtener réditos políticos del coronavirus.



No obstante, y aunque ellos mismos no lo noten, su contribución a la construcción de una mejor sociedad ha llegado no por la vía de lograr que los dejen salir a la calle, como a colegiales rebeldes, sino por el camino profundo de poner en el centro de la discusión los derechos de las personas mayores y la valoración de nuestros viejos en una sociedad que envejece.



La agenda de los adultos mayores es cada vez más determinante para el futuro de Colombia. Más temprano que tarde debemos avanzar en una reforma pensional estructural y sostenible; en unos ajustes en los subsistemas de bienestar del adulto mayor, incluyendo transporte, recreación y uso del tiempo libre; en ajustes estructurales del sistema de salud tanto en lo preventivo como en lo asistencial; en una ampliación de beneficios económicos periódicos (beps) o de modelos de gestión de ingresos básicos de subsistencia y se debe repensar la legislación laboral en función de una pirámide poblacional que se está invirtiendo. No hay duda: nuestro país se está envejeciendo.



Cuánta falta le hace a nuestra sociedad escuchar la voz de los mayores y capitalizar su experiencia y su sabiduría. Más allá del coronavirus, y antes de que apareciera, se perpetraba un acto de irresponsabilidad colectiva al marginar a nuestros adultos mayores y dándoles un tratamiento de muebles viejos. Nada es más fructífero para el progreso sostenible de una sociedad que el encuentro creativo, respetuoso y propositivo entre el conocimiento de los viejos y los ímpetus de los jóvenes.



Y no se trata de nostalgias del pasado. Se trata de que todos, en un armónico encuentro intergeneracional, logremos maximizar el aporte de nuestros mayores, aprendiendo de sus logros y de sus fracasos, manteniéndolos física y mentalmente activos, para sortear con éxito los enormes retos que el futuro les plantea a las nuevas generaciones.



No es cuestión, simplemente, de agregarle más años a la vida. Agreguémosles más vida a los años y sigamos cuidando a nuestros mayores con devoción y amor.



JUAN LOZANO

En Twitter: @JuanLozano_R