Seis ideas para la reapertura gradual

No nos podemos quedar encerrados para siempre, contando muertos y rumiando penas. Tendremos que ir saliendo a recuperar la vida productiva, el empleo, los ingresos, el consumo, los sueños, los proyectos, las ilusiones, preparados para ganar esta guerra contra el coronavirus en una nueva sociedad regida por nuevos hábitos. Y lo vamos a lograr.



Pero tampoco podemos, el próximo 27, salir en manada a las calles, como si el coronavirus fuera cosa del pasado. Si no hay una reapertura cuidadosa, razonable y gradual, podría venir la peor curva de contagio y muerte.

Lo primero es mantener el aislamiento obligatorio para la población más vulnerable ante el coronavirus. Tanto los adultos mayores como las personas con especiales debilidades de salud deben mantener cuidados extremos para evitar cualquier contagio.



Lo segundo, aplazar el retorno a las aulas de la población estudiantil. A pesar de que han sido manifiestas las desigualdades de acceso a la educación virtual por la falta de conectividad o de equipos en los estratos de menores recursos, un porcentaje alto del sistema educativo ha experimentado una acelerada transformación virtual con interesante saldo a favor.



Lo tercero, reiterar la prohibición de aglomeraciones humanas y congestiones que pueden multiplicar contagios. Es obvio que en el corto plazo no podrán volver ni los espectáculos masivos, ni los tumultos comerciales ni la rumba frenética en lugares encerrados con alta densidad de público.



Lo que no es tan obvio es el manejo de los sistemas de transporte público y del transporte masivo en general. Solo podrán volver si se establecen unos umbrales máximos de densidades admisibles con protocolos de bioseguridad por parte de los usuarios y draconianas reglas de desinfección por parte de los administradores.



El problema va mucho más allá y requiere un cuidadoso ejercicio de coordinación multisectorial. Colombia debe avanzar hacia un modelo de productividad 24/7 con un sistema escalonado de turnos de trabajo, que aplanen los picos de uso de los pasajeros y distribuyan a lo largo del día y de la noche los usuarios de los sistemas de transporte a partir de un modelo integral de reacomodación de nuestra vida productiva.



Lo que sí es evidente es que solo podrán ir saliendo aquellos sectores y subsectores que estén en capacidad de demostrar que sus políticas laborales, de bioseguridad y de protección de los trabajadores reducen al mínimo los riesgos del contagio.



Lo cuarto tiene que ver con la precisión y la claridad de la información del sistema de salud. Urge superar los vacíos de divulgación transparente y oportuna frente a las pruebas, frente al subregistro, frente a la realidad de las ucis, frente al momento de llegada de los ventiladores, frente a la protección del personal médico, y solo si esta información fluye adecuadamente se podrán tomar responsablemente las nuevas medidas sobre confinamientos o liberaciones.



Lo quinto se refiere a la irrigación real de los recursos hacia el sector productivo y la dinamización de las platas del Estado no solo para la atención humanitaria, sino para evitar la pérdida de puestos de trabajo. Keynes, Keynes y más Keynes. El despropósito de una reforma tributaria en estos momentos parece, por el momento, descartado. Lo que inquieta, y lo digo con todo respeto, es que la estructura conceptual de las autoridades económicas y el contenido de sus decisiones siguen ancladas en el pasado, como si fuera admisible mantener los viejos paradigmas ante las nuevas realidades.



Lo sexto debe ser la cultura por la vida y el autocuidado, interiorizada en el corazón, en los hábitos y en los comportamientos de todos los colombianos. Tenemos que cuidarnos, al extremo. Y entre todos. Así, amorosamente, responsablemente, decididamente, incansablemente y positivamente, lo vamos a lograr.



JUAN LOZANO