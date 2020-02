Se llama legítima defensa

No tengo la menor duda jurídica. Por la información que ha ido revelando la Policía, y me atengo a ella, se trata de un caso inequívoco de legítima defensa. Era uno contra tres, o quién sabe cuántos más. Era un ciudadano solitario contra una banda articulada. Era una víctima contra unos reincidentes. Era, en fin, la vida de él o la vida de quienes pretendían asaltarlo.



Y dos de los difuntos estaban armados. Con arma de fogueo (en medio del atraco, quién va a saber si es o no de fogueo) y con arma blanca. Con arma blanca de esas que matan al instante o causan heridas mortales.

Tampoco tenía la víctima manera de saber cuáles de los tres estaban armados y cuáles no. Un solo cuchillo podía costarle la vida.



Su vida estaba en peligro manifiesto, y tenía que reaccionar para salvarla. ¿O qué pretenden quienes dicen preferir que permaneciera privado de su libertad? ¿Que les hubiera dicho en tono solemne al sentir su vida en peligro: ‘Distinguidos caballeros, están cometiendo una infracción del Código Penal y los invito comedidamente a que me entreguen sus armas para poder conducirlos al CAI más cercano mientras piden perdón al Altísimo, rezando conmigo el yo pecador’? Por favor, la vida de ese pobre hombre estaba en peligro.



Y, sí. La víctima en este caso, para que no quede duda, es la persona que se vio forzada a disparar. Él no salió de su casa a matar ni a atracar. Sus victimarios, sí. Que hayan perdido la vida cuando su víctima actuó en legítima defensa no les puede quitar el carácter de victimarios. Ni convertir en victimario a quien sintió su vida amenazada, como en efecto lo estaba, y reaccionó para salvarse. Y menos en este país donde tantos atracos terminan en homicidios.



Están confundidos quienes dicen que la respuesta no fue proporcional a la agresión. Se equivocan, no solo por las razones expuestas en los párrafos anteriores, sino además porque el hecho fue imprevisto, súbito, repentino, sin margen para montajes, planeaciones ni cálculos. Sintiendo en peligro inminente y manifiesto su vida, tenía que salvarla.



Pero el asunto va mucho más allá. Estamos asfixiados por la impunidad que ronda a los reincidentes y por la ineptitud del Estado para resolver el problema del hacinamiento carcelario, que constituye una manifiesta violación de derechos humanos y una invitación permanente a que dejen a los criminales libres en las calles, amenazando la vida de los ciudadanos honrados, laboriosos y trabajadores.



Es una vergüenza el desgano presupuestal para asegurar que los criminales que se capturen puedan permanecer en la cárcel. Y también es una vergüenza el debate que termina privilegiando los derechos de los hampones sobre los derechos de los ciudadanos.



Creo que ha llegado la hora de que todas las instituciones del Estado, más allá de polarizaciones dañinas y debates estériles, vuelvan a privilegiar los derechos de los ciudadanos frente a los derechos de los delincuentes, llámense asaltantes, vándalos, agresores sexuales o criminales de cuello blanco.



Esperemos que las investigaciones terminen para tener las conclusiones definitivas, pero no sigamos dilatando los correctivos de este sistema ineficaz de justicia que nos deja a merced de los bandidos, a quienes luego salimos a deberles.



Es manifiesto el poder letal de nuestro pésimo sistema carcelario. Salvo contadísimas excepciones, la cárcel no rehabilita. Se convierte en una verdadera escuela del crimen, adobada con la construcción tenebrosa de redes en el bajo mundo. Cada ingreso fugaz de un reincidente a la cárcel equivale a un diplomado de educación delincuencial avanzada.



Espero, sinceramente, que el nuevo Fiscal General de la Nación, en cuya buena voluntad de hombre decente confío, tome cartas en el asunto para superar esta tara institucional que nos cuesta tantas vidas.



JUAN LOZANO