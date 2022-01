Regreso a clases: 3 retos

La pandemia, implacable, dejó al descubierto todas las miserias de nuestro sistema educativo. Sin desconocer logros de cobertura acumulados a lo largo de décadas y los esfuerzos de una ministra seria, quedó al descubierto un sistema inequitativo, arcaico en los métodos, en la infraestructura, en la formación ofrecida y semisecuestrado por agentes de intereses múltiples contrarios a los derechos prevalentes de los niños.



El regreso a clases, en medio de plena expansión del ómicron, además de los desafíos de coyuntura en materia de salud pública, debe efectuarse teniendo en la mira tres áreas prioritarias de trabajo donde el sistema se va rajando.

1. El reto de la equidad.



Centros Poblados se convirtió en un ícono de la infamia. Se volvieron a sacrificar los derechos de los niños en materia de acceso a internet. Pero más allá del escándalo de coyuntura es el reflejo de un país que en la era digital mantiene cifras muy bajas de acceso a internet.



El sistema educativo colombiano se caracteriza por un partidor desigual, inequitativo y cruel donde casi la mitad de los niños y un porcentaje superior al 70 por ciento en los estratos de menores ingresos no tienen internet domiciliario. Esos niños arrancan en grave desventaja en su proceso formativo, con implacables efectos para acceder a la educación superior y al mercado laboral.



Ahora, los maestros deben tener presente que muchos de sus alumnos, por falta de acceso a internet en tiempos de la educación remota, vienen de casi dos años perdidos.



2. El reto de la nutrición y la alimentación escolar.



Son devastadores los efectos de la mala alimentación de los niños sobre la salud, el desarrollo motor, el de la mente y el del cuerpo. Algunos daños son irreversibles.



La pandemia les pegó muy duro a los soportes nutricionales brindados a través de la alimentación escolar. A la hora del regreso a clases, los maestros deben tener claro que muchos de sus estudiantes dejaron de recibir sus raciones alimenticias durante algunos meses y pueden sufrir problemas serios de nutrición.



Y, más allá de casos puntuales, la voracidad y la crueldad de ese contubernio tenebroso entre lo peor de la clase política y las mafias de la alimentación escolar han vuelto a aflorar. No obstante los esfuerzos del contralor y la ministra, los monstruos están vivos. El Estado colombiano no los ha podido derrotar.



3. El reto de la formación integral de calidad.



Seguimos colgados, hace tiempos, en las pruebas internacionales. Y la evidencia nacional no es mucho mejor. La educación que se está impartiendo en Colombia dista mucho de ser la óptima.



Las discusiones más importantes sobre educación inicial, básica y media, por causa de la fortaleza política de Fecode y de su capacidad de poner en jaque al Estado, se han concentrado muy fuertemente en los beneficios para los maestros. Y que conste que creo que hay muchos maestros que son verdaderos héroes, dignos de “hazañas maestras”. Muchos.



En las discusiones sobre los temas de escalafón y pruebas para los maestros, por ejemplo, les ha ido mejor a los profesores que a los niños. Eso ha afectado la calidad de la educación y la calificación del cuerpo docente para impartir la mejor educación posible.



Los profesores de hoy deben ser verdaderos guías, compañeros de viaje, tutores generosos que dejen atrás y para siempre los viejos métodos educativos en los que el profesor disponía de un repertorio de herramientas autoritarias y arbitrarias del corte de “la letra con sangre entra”.



Los colegios (y las universidades) no son fábricas de diplomas. Deben ser centros de formación de buenos seres humanos, libres de adoctrinamientos ideológicos, donde puedan desplegar sus alas y obtener herramientas para conquistar sus sueños y convertirse en agentes virtuosos en el empeño de construir un mundo mejor.



JUAN LOZANO



