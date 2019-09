Posvideos: cinco retos de Duque

Ni alharacas apocalípticas ni cegueras negacionistas. Lo que ocurrió es grave y se debe enfrentar con eficacia, serenidad y unidad de patria. No sirve de nada quedarse sacándoles todos los trapos sucios a la JEP ni a Santos. El país tiene claro lo que pasó por estimular y tolerar el manoseo criminal a la justicia.



Y ni más faltaría que ahora pretendan los de la nueva banda que se les reconozca carácter político ni mucho menos vocería o personería para plantear renegociaciones ni constituyentes.

Más allá de las saludables diferencias ideológicas y políticas en otros campos de la vida nacional, lo que procede ahora frente a esta nueva expresión narcoterrorista que nace buscando alianzas con el Eln es acompañar los esfuerzos del presidente Duque para encarar las amenazas sobrevinientes en todas sus dimensiones.

El reto de la seguridad urbana

La amenaza es explícita. Sin rodeos. Los integrantes de esta nueva banda tienen experiencia en actos terroristas, y los destinatarios de las amenazas quedan claramente identificados.



Se deben reforzar las tareas de inteligencia militar y policial, afinar los sistemas y redes de inteligencia, redoblar la cooperación con los alcaldes y emprender unas campañas efectivas que estimulen la cooperación ciudadana para mantener la guardia alta y protegernos entre todos, incluyendo garantías a denunciantes, estímulos a cooperantes, fortalecimiento de redes de seguridad ciudadana y pedagogía sobre comportamientos o acciones sospechosas o peligrosas.

El reto de la defensa nacional

La nueva banda está protegida y arropada por el régimen del tirano vecino, soportado por los armamentos que controla a través de la Guardia Nacional, de los colectivos chavistas, de los militares cubanos, de potencias militares que lo apoyan y de bandas narcocriminales binacionales que en Colombia actúan como guerrillas y en Venezuela como grupos paramilitares al servicio de los intereses criminales de los hombres fuertes del régimen.



Maduro no está solo. Ni a punto de caerse. Y mantiene su alianza con Cuba y con Nicaragua. Y ha conseguido nuevos y poderosos socios en su enfrentamiento contra Estados Unidos. Y nos tiene convertidas las fronteras en refugio de criminales que amenazan nuestra integridad territorial. Duque no puede dejarse provocar por el tirano, pero no puede ceder ni un milímetro en materia de seguridad fronteriza y debe mantener bien afinadas sus alianzas internacionales para reaccionar en el evento de cualquier agresión contra nuestro país.

El reto de la eficacia militar

Es claro. La cúpula militar tiene el mayor desafío. Sobran las palabras. Colombia quiere ver resultados concretos. Rápidos. Contundentes. Punto.

El reto de la economía

Un propósito explícito del video de marras es causar pánico inversionista entre empresarios extranjeros y nacionales. Un fluido diálogo interempresarial debe mantenerse para identificar acciones en materia de seguridad física, control territorial, protección de inversiones, seguridad jurídica y garantías sectoriales. Requiere de un trabajo uno a uno, sector por sector, empresario por empresario, inversionista por inversionista. Afortunadamente, estos asuntos están en manos de un buen ministro que entiende bien que el deseo de invertir no surge solamente de números y proyecciones de rentabilidad.

El reto del cumplimiento

Bien dijo Duque que el Estado seguirá cumpliéndoles a quienes se mantienen fuera de las armas. Así toca. Y se requiere una acción ejecutiva, eficiente y transparente para lograrlo. Los comisionados Archila y Ceballos han demostrado buena capacidad ejecutiva. Después de la feria de promesas asociadas con la negociación, los colombianos hoy debemos tener claro cuánto, cuándo y dónde se puede hacer para avanzar en tareas pendientes. La conclusión es contundente: a los que cumplen se les cumple.



JUAN LOZANO