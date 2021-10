¿Por qué Petro gana todas las encuestas?

1. Porque hoy es el candidato que cuenta con más seguidores propios.



2. Porque viene de sacar más de ocho millones de votos en la última elección presidencial, aunque no sepamos cuántos de esos eran antiuribistas más que petristas.



3. Porque se ha mantenido como el jefe de la oposición.



4. Porque suelta propuestas y va sumando adeptos, así estas sean o parezcan absurdas.

5. Porque sus propuestas irritan a la academia, pero emocionan a la base popular. Ejemplo: la indignación que despertó entre la cúpula de economistas del estrato 6 su propuesta de emisión prendiendo la maquinita de imprimir billetes, en contraste con la acogida popular que tiene la idea de disponer de más plata para repartir entre los necesitados.



6. Porque ha logrado, más que otros candidatos, una conexión emocional con la indignación de la juventud popular de Colombia que no ha podido ni estudiar ni trabajar y les ha prometido devolverles su futuro.



7. Porque no le ha tenido miedo a convocar eventos masivos que den testimonio de su fuerza.



8. Porque es un veterano de campañas. Ha ganado y ha perdido, pero desde que se salió de la guerrilla no ha parado de hacer campaña.



9. Porque las Farc y la desvergonzada impunidad del proceso de paz ocuparon en el imaginario colombiano el espacio de la extrema izquierda, donde estaba Petro, ubicación política que le imponía un techo de crecimiento electoral muy bajito.



10. Porque unos sectores del establecimiento santista prefieren que les vaya mal a Duque y a Uribe a que le vaya mal a Petro.



11. Porque el petrismo está unido en torno de su figura y el antipetrismo está atomizado en varias decenas de candidatos y microcandidatos.



12. Porque las vanidades, la visión de corto plazo, la mezquindad y los resentimientos han dilatado la configuración de las coaliciones y los procesos de integración de los otros candidatos.



13. Porque el Gobierno que lo ataca ha aparecido recientemente ante la opinión pública haciendo concesiones a los vicios de la política tradicional, como en el manejo de la ley de presupuesto, con micos a bordo, buscando tumbar la ley de garantías y sesionando vergonzante el lunes festivo.



14. Porque no hay conciencia colectiva sobre logros muy importantes del gobierno Duque.



15. Porque muchos parecen tener miedo a salir en defensa de la iniciativa, la empresa y la propiedad privada.



16. Porque muchos se gastan más tiempo hablando mal de Petro que planteando propuestas a los colombianos. Las elecciones no se ganan a punta de adjetivos contra el adversario.



17. Porque la pobreza aumentó mucho durante la pandemia y Petro se ha conectado con el sufrimiento y la tragedia que esto implica. Aunque el Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso programa de subsidios, han sido más eficaces las arengas de Petro. Entre más le gritan que es populista, más votos persigue en los sectores populares.



18. Porque hay muchos arribistas que a medida que ven a Petro adelante se le van acercando ofreciéndole votos y financiación.



Que Petro se haya ganado todas las encuestas no quiere decir, necesariamente, que vaya a ganar. Por el contrario, alrededor del 70 por ciento de los colombianos no quiere votar por Petro. Sus posturas durante las amargas jornadas del paro y las de algunos de sus seguidores le están pasando una costosa factura. Hizo más radicales a algunos votantes petristas, pero se alejó del voto de sectores más moderados.



El triunfo o la derrota de Petro dependerán de la capacidad de agrupación de sus contradictores y de la solidez del proyecto político que encarnen. Si no se unen los otros candidatos, si sigue el juego de egos y si no construyen pronto una propuesta de gobierno seria, atractiva y justa, Petro seguirá adelante. Para el petrismo nada está ganado. Para el antipetrismo nada está perdido. Estamos advertidos. La campaña será determinante.



JUAN LOZANO



(Lea todas las columnas de Juan Lozano en EL TIEMPO, aquí).