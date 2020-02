Petro vs. Claudia

Del resultado de esta batalla depende la elección presidencial del 2022. La pelea es clara. Ninguno de los dos tiene pelos en la lengua. Sus diferencias están a la vista, y están dispuestos a jugarse hasta las últimas consecuencias para triunfar. A nada le temen y con nada se arrugan. Y, como en una tragedia griega, venían recorriendo caminos paralelos que los condujeron a un embudo donde solo uno de los dos podrá seguir avanzando políticamente.

Después de su campaña al lado de Sergio Fajardo, convertida en su ficha vicepresidencial, y habiendo estado a punto de conquistar el tiquete para la segunda vuelta, a diferencia de Fajardo, que guardó silencio, Claudia se fue a apoyar a Petro. Y obtuvieron la cifra más alta conquistada por cualquier llave o candidato de la izquierda en la historia: 8 millones de votos.



Petro tiene el número uno en el partidor presidencial de 2022 con esos 8 millones de votos marcados y escrutados en los tarjetones, aun admitiendo que muchos, más que petristas, eran antiuribistas. Si hubieran seguido juntos, con Claudia, y ella hubiera ganado la alcaldía de Bogotá, hoy serían prácticamente inderrotables ante un panorama de desgaste, dispersión profunda y quebrantamiento inocultable en la derecha.



Pero en la campaña por la alcaldía, la alianza Petro-Claudia no solamente no prosperó, sino que derivó en un enfrentamiento. Los hechos son los hechos, y lo único cierto es que hoy, ante la debilidad política de otros sectores en Bogotá, el principal opositor de Claudia López parece ser Gustavo Petro, quien es, simultáneamente, el mayor opositor de Iván Duque.



Por eso no resulta extraño que algunas personas cercanas a Petro ataquen a Claudia con los mismos argumentos que usan para atacar a Duque: que es de derecha o que no prohibió el Esmad, por ejemplo. Las críticas a Claudia por el manejo del orden público en la última jornada de marchas no se hicieron esperar. Hasta uribista le dijeron, que en esas toldas resulta el peor insulto imaginable.



Las críticas de Petro a Claudia son frecuentes. “Enorme retroceso ha tenido Bogotá en este encuentro entre su alcaldesa y el Presidente”, y criticó recientemente la ratificación del gerente del metro que venía de Peñalosa. Así mismo, los retuits a críticas a Claudia son pan de cada día: “Oiga, Claudia López... ¿La seguridad de la alcaldía al servicio del Moir?”. “No, alcaldesa. No queremos festivales antitaurinos mientras permite a los empresarios hacer corridas y masacrar animales... Tome postura, democracia, carajo”.



Si el pulso lo gana Claudia, o de ese pulso resulta consolidada una nueva división de la izquierda, Fajardo podría jugar duro. Si el pulso lo gana Petro y logra recoger de nuevo a toda la izquierda, Petro tendría un pie en la segunda vuelta del 2022. Y si entre los dos se hacen tanto daño que ninguno de los dos pueda consolidar un patrimonio político importante, los candidatos que surjan desde el centro hacia la derecha podrían recuperar alguna opción, siempre que el gobierno Duque recupere aceptación popular.



La pelea Uribe-Santos ha pasado a un segundo plano. Ya esas cartas están jugadas y marcadas. Las virulentas peleas intestinas del Centro Democrático tienen un alcance que se agota en ese partido. Las peleas entre los viudos de la ‘mermelada’ y el gobierno Duque son chapoteos de politiquería menor. Las peleas entre Robledo, el Moir y otras corrientes de la izquierda democrática tienen microscópico impacto de opinión pública.



Pero en el pulso Claudia López-Gustavo Petro, señoras y señores, en ese pulso se están jugando los votos que pusieron, entre muchos otros, alcaldes en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Santa Marta y gobernadores en Nariño, Cauca y Magdalena. Ahí están los votos que pueden definir la próxima elección presidencial. Hagan sus apuestas.



JUAN LOZANO