Pastrana, en primera línea

Hay voces que atacan la institucionalidad, y están las que culpan a Duque, o las que se quejan del Gobierno, además de las que despotrican contra el gabinete, y de las que reparten culpas a diestra y siniestra. Y son muchas, muchas voces. Desde la otra orilla, son tenues las que apoyan al Presidente, y cada vez más escasas.

Andrés Pastrana es el presidente de una gran internacional de centroderecha, reconoce errores del Gobierno, respeta la protesta social pacífica, llama las cosas por su nombre y, sin rodeos, se ha referido a la realidad nacional para plantear, también, caminos de salida a la crisis. Dadas sus buenas relaciones en Washington y el apoyo que recibió de Biden cuando tramitó el Plan Colombia, el presidente Duque le ofreció volver a ser embajador en Washington y amablemente declinó señalando que puede ser más útil desde afuera en estos tormentosos momentos.



Cuando tantos líderes y precandidatos han caído en la feria del lugar común y tantos otros brillan por su ausencia, o por su oportunismo, o por su cobardía o por su populismo, escuché a un Pastrana afirmativo y propositivo en varias entrevistas radiales y, pensando en mis amables lectores, me pareció relevante para el debate público, independientemente de coincidencias o discrepancias con Andrés Pastrana, compartir con ustedes sus frases más relevantes. Para estos efectos me baso en transcripciones que me facilitaron de las entrevistas concedidas a Juan Carlos Iragorri en ‘Voces RCN’ y a Luis Carlos Vélez en La FM.



“Toda el agua sucia se la están echando al Gobierno. Eso no es así. El primer responsable del orden público son los alcaldes, y lo digo como alcalde de Bogotá que fui y que me tocó enterrar a tres precandidatos presidenciales... ellos no pueden culpar del muerto al Presidente ni pueden desmontarse por las orejas de la responsabilidad que tienen... los alcaldes todavía tienen elementos para manejar el orden público, pero no hay que tenerle miedo a la conmoción interior porque está prevista en la Constitución y en la ley”.



“Yo di una entrevista a la revista ‘Alternativa’ donde llamo la atención de los colombianos: hoy tenemos un enemigo, hay una conspiración, hay un andamiaje criminal contra Colombia... el narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro, desde el 2019 en un foro del grupo de Puebla fue claro en avisarnos a los colombianos lo que nos iba a pasar… que venían las brisas bolivarianas, y hemos oído en repetidas ocasiones a Diosdado Cabello diciendo que la guerra se viene para Colombia, que ellos no la van a hacer en Venezuela, sino en Colombia”.



“Hay un enemigo contra Colombia, es esa narcodictadura que quiere quedarse con nuestro país impulsando aquí la violencia, financiando aquí la violencia y manteniendo en Venezuela a los grupos que financian la violencia en Colombia... las Farc, el Eln y el narcotráfico en manos de Diosdado Cabello y el Cartel de los Soles, de socios de las Farc”.



“Tenemos que ver las dos caras de la moneda... detrás de cada estudiante y detrás de cada policía muerto hay un padre, una madre, una esposa, una familia, unos niños”.



“Hay una responsabilidad muy importante del comité del paro... ¿cuántos muertos nos han costado y cuántos muertos nos van a costar todas estas manifestaciones en la pandemia? Y lo primero que pide el comité del paro vale 81 billones, es decir, 4 veces lo que pretendía recaudar la reforma tributaria”.



“Hay tres tendencias ideológicas que van a presentar candidatos. En la centroizquierda hay un candidato del presidente Santos que es Sergio Fajardo. Otra es Petro, que es el representante auténtico de Nicolás Maduro y del socialismo del siglo 21. Y otra es la centroderecha, nosotros vamos a tener que unirnos, ya tenemos la fórmula, ya tenemos la receta... una consulta popular de los partidos y sectores de centroderecha... el que gane es candidato presidencial, y el segundo va a la vicepresidencia”.



Los debates quedan todos abiertos.



JUAN LOZANO