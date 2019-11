Partidor 2022 (notas sueltas)

Las posibilidades presidenciales de Gustavo Petro quedaron intactas después de estas elecciones. Petro sigue siendo el dirigente con más ascendencia entre la base popular inconforme en nuestro país, conservando buena parte de los cerca de 8 millones de votos que ya cosechó.

Sergio Fajardo ganó y perdió. Perdió en Medellín y ganó en Bogotá. No le fue mal, pues recorrió el país, se paseó por muchas regiones, acompañó buenos candidatos y candidatas, unos ganaron otros perdieron. Fajardo ya se contó en urnas, tiene buena imagen pública, casi pasa a segunda vuelta y quiere volver a recorrer ese camino.



Alex Char es un dirigente carismático de centroderecha con opciones presidenciales. Lo más complicado, según dicen, es que él mismo se le quiera medir al potro. Hay quienes advierten que sería una codiciada fórmula vicepresidencial. Es el alcalde más popular del país, tiene ejecutorias notables en Barranquilla, tiene plata y el fortalecimiento de Cambio Radical (particularmente de su ala charista) le permiten acceso a una aceitada maquinaria.



Federico Gutiérrez suena en el escenario nacional, y aunque los sectores más cercanos a él perdieron en Medellín, el alcalde ha demostrado coraje, inteligencia y eficacia administrativa. Su gran dilema, imagino yo, es si acepta algún ofrecimiento de gabinete que le pueda hacer el presidente Duque o si, por el contrario, pasa de agache, se va a estudiar y regresa a mover una campaña presidencial independiente.



Rodolfo Hernández no solo ganó por paliza en Bucaramanga e impuso a su sucesor, sino que fue inspirador de otros procesos de rebelión contra la clase política, como en Cúcuta. No lo subestimen. Él tiene ganas, ya hasta le ofreció su vicepresidencia a Arturo Calle y sabe cómo ganarles a los políticos. Un empresario exitoso y dicharachero, arropado en banderas nacionalistas y anticorrupción, siempre podrá generar un buen espacio político.



El éxito innegable de la Alianza Verde en estas elecciones, sumado a su propia trayectoria, le dan a Antonio Navarro un excepcional punto de partida. Antonio Navarro sale bien librado en esta jornada. Jorge Robledo ya fue candidato y podría volver a intentarlo. Después de lo que pasó en estas elecciones, un candidato de la izquierda democrática unida tendría serias posibilidades de ganar la presidencia.



Por los lados del Gobierno, aunque hay ministros y ministras con buen futuro, el Canciller pintaba para tarjetones. Sin embargo, su temprana campaña y algunos reveses diplomáticos parecen haber debilitado sus posibilidades. En el Centro Democrático, además de Carlos Holmes, estimulados por el propio expresidente Uribe y en medio de profundas divisiones internas, terminarán lanzándose al ruedo muchos aspirantes de las distintas vertientes. Rafael Nieto, quien pica en punta; Paloma Valencia, Paola Holguín, María del Rosario Guerra, María Fernanda Cabal y quién sabe cuántos más.



El escenario está totalmente abierto. Falta mucho tiempo y la política colombiana sigue polarizada y fragmentada. Se abren espacios muy interesantes para nuevas propuestas políticas y figuras refrescantes que aún no saltan a la primera fila. Hay todavía muchas incógnitas en torno de nombres experimentados como Germán Vargas Lleras, que podría retornar cabalgando sobre los buenos resultados de Cambio Radical; Luis Alberto Moreno, que podría aterrizar en política; Óscar Naranjo, quien es el santista con mejor imagen; la poderosa gobernadora Dilian Francisco Toro, el omnipresente Roy Barreras, o la propia vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien ya fue candidata presidencial y tiene uno de los mejores registros de opinión del Gobierno.



Lo que yo creo es que si a Duque le va bien, la balanza se inclinará desde el centro a la derecha. En caso contrario, se inclinará desde el centro a la izquierda. Ya veremos.



JUAN LOZANO