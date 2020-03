Atreverse a sostener que un carro bomba colocado en las instalaciones de una institución educativa donde se forman civiles desarmados e indefensos es un acto lícito a la luz del derecho internacional humanitario resulta tan atroz como el acto mismo, abre una puerta tenebrosa frente a la impunidad y se convierte en una verdadera oda al terrorismo.



Y lo escribo con plena convicción y, además, advierto mi condición personal, derivada de la circunstancia de ser exalumno de la Escuela Superior de Guerra, a mucho honor, como egresado del Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal) 2013.

Ninguno de nosotros estaba armado en clase, ni siquiera nuestros compañeros uniformados que optaban a las más altas graduaciones en las Fuerzas Militares y la Policía. Íbamos a estudiar, a pensar, a aprender, a investigar en un centro académico integrado en ese complejo donde se encuentra la Universidad Militar Nueva Granada, a donde acuden miles de hombres y mujeres jóvenes civiles cada día.



Con el argumento tenebroso de que en esas instalaciones estudiaban también militares, se tapiza el camino para que consideren mañana acto legítimo dentro del DIH un carro bomba en la Universidad de los Andes, donde algunos uniformados comparten con alumnos civiles en el Programa de Altos Estudios de Gobierno. Dios nos guarde.



Mis compañeros de ese programa en la Universidad de los Andes en el 2012 eran destacados civiles y algunos, miembros –destacados también– de la Fuerza Pública. Según la jurisprudencia de la JEP, todos los alumnos de ese programa, desarmados, y todos los miles de estudiantes uniandinos podrían ser parte de un blanco legítimo. Sencillamente escalofriante.



Por eso resulta determinante para el futuro de las universidades y los planteles educativos en Colombia, para la integridad de todos los alumnos, para la lucha contra el terrorismo, para la administración de justicia, para la construcción de paz y para la credibilidad de la misma JEP, que prospere la apelación interpuesta por el procurador Fernando Carrillo y por los abogados de las víctimas contra la decisión de la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP.



Y es que debería ser la propia JEP la primera interesada en que esta apelación prospere para evitar que la oleada de indignación que se levantó en el país tras conocer esa decisión siga minando su credibilidad y su prestigio ante los colombianos.



Esta determinación sirve en bandeja de plata los argumentos reiterados por los enemigos de la JEP y permite, con nombres y apellidos, sostener que esta jurisdicción, en lo que va corrido de este proceso, se ha puesto del lado del terrorismo y de sus determinadores, en contra de los derechos de las víctimas, de la población civil desarmada y de los derechos de los estudiantes.



No me cabe la menor duda. Ese fallo también debió de causar sorpresa entre algunos magistrados de la JEP que seguramente considerarán que ellos son los principales damnificados con esa determinación. Porque lo son. Esa para ellos es la mala noticia. Pésima. Aparecen como integrantes de un tribunal pro-Farc. Proterrorismo. La buena noticia es que la decisión tiene segunda instancia, que las apelaciones han sido interpuestas y que pueden ser resueltas, con plenitud de garantías dentro del marco de la ley. Ya veremos.



A medida que pasan los días, este rol de la JEP se vuelve más importante porque los mismos tropiezos derivados de los errores en la negociación y en la ejecución del acuerdo de paz, así como las multimillonarias ganancias de las rentas ilegales procedentes del narcotráfico y la minería ilegal, han ido fortaleciendo a las Farc, que siguen en territorio (mal llamadas disidencias), al Eln y a otras organizaciones que acuden al terrorismo como parte de su repertorio de acción. Es sencillo: al terrorismo no se le pueden abrir más espacios.



JUAN LOZANO