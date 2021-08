Ocho retos para el último año

Iván Duque tiene que asegurar una agenda ejecutiva de cumplimiento, entregando obras, cumpliendo promesas, profundizando la acción social y garantizando derechos asociados con compromisos puntuales nuevos y viejos que van desde el medio ambiente hasta el internet. Gerencia de cierre.

Si lo logra, como espero y confío, será recordado como un hombre de buena fe al que le tocó enfrentar una pandemia letal y que le cumplió a su país. De lo contrario existiría el riesgo de quedar ‘ad portas’ de cualquier versión local de un Nicolás Maduro o un Pedro Castillo.



1. Vacunación y más vacunación



Superados los problemas que retardaron el avance del Plan de Vacunación, el Gobierno y las EPS han logrado una buena dinámica de inmunización. Ahora, además de asegurar las dosis requeridas de las distintas vacunas, es indispensable mantener una campaña potente para convencer a los escépticos, para informar bien a los desinformados y para enfrentar las falsas noticias que han logrado tristemente que millones de colombianos no quieran vacunarse.



2. Reactivación con recuperación del empleo



Los reportes del Dane han dejado claro que reactivación económica no es sinónimo de empleo. Por eso, junto con la recuperación del crecimiento, urge garantizar la eficacia de medidas de choque para enfrentar el desempleo. No bastan los planes de subsidio a las nóminas, que se deben mantener. Es necesario estimular la generación de empleo, el apoyo a la empresa privada y la recuperación de plazas perdidas con medidas sectoriales e incluso con incentivos tributarios. La reforma que empieza a tramitarse y que debe salir adelante debe ser 100 por ciento proempleo.



3. Matrícula Cero



El Gobierno tiene que cumplir su promesa de matrícula universitaria cero para los estudiantes de estratos uno, dos y tres. Este programa para la equidad arrancó tímidamente. Ahora debe quedar asegurado con amplitud, debe ser nacional y debe ser permanente. Manos a la obra.



4. Cumplirles a los jóvenes.



No dudo de los buenos propósitos del Gobierno frente a los proyectos que hacen parte de la política de juventudes, pero es imperativo que arranquen a ejecutarse ya y que los jóvenes tengan la certeza de que este gobierno no va a repetir la dosis de cuatrienios anteriores en los que hacían declaraciones pomposas y negociaban los paros a punta de firmar promesas que luego incumplían.



5. Diálogo social



El Gobierno debe mantener el entusiasmo y la disciplina en el diálogo social, en la eficiencia de las entidades de atención al ciudadano y en la protección de la vida de los líderes sociales. Su acción debe estar encaminada a distinguir entre el vandalismo y los clamores ciudadanos. El vandalismo debe enfrentarse con contundencia y prontitud. Lecciones aprendidas. Y al mismo tiempo, el diálogo fructífero entre el Gobierno y la ciudadanía pacífica debe profundizarse con el empeño de asegurar una completa batería de herramientas de equidad.



6. Transparencia



Duque es un hombre honrado. Por eso mismo tiene que lograr que los estándares éticos del Gobierno se mantengan al más alto nivel. Los remates de faena son peligrosos en materia de corrupción, pues los funcionarios manilargos en todos los niveles, o los que son cuota de políticos inescrupulosos, quieren raspar la olla o tanquear los depósitos para las campañas del año entrante. Oído fino a los ruidos y a las denuncias de los medios y la ciudadanía.



7. Elecciones limpias



No depende solo del Gobierno, y hay que redoblar esfuerzos para asegurar la absoluta pulcritud del proceso electoral. Colombia no aguantaría un escándalo por fraudes en elecciones presidenciales o parlamentarias. Que ganen los que el pueblo decida.



8. Seguridad ciudadana, orden público y defensa nacional



Retos gigantescos. Desafíos monumentales a la vista que hablan solos sin necesidad de más comentarios.



No es sencillo, pero es posible. ¡Adelante, Presidente!



JUAN LOZANO