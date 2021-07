Lucho Díaz: magia, goles y patria

Pues sí. Lucho Díaz es un fuera de serie. Es, para Colombia, la figura indiscutida de la Copa América. Gracias, Lucho. Nos devolvió ilusión y optimismo y, goleador de la Copa, marcó unos golazos de esos que nunca se olvidan, empezando por el mejor gol del torneo, el que le metió a Brasil de magistral chalaca.



Los atributos de Lucho bien los resumió Jorge Barraza: “Velocidad, atrevimiento, fortaleza mental, brillante remate, gol, verticalidad, gambeta hacia adelante, desequilibrio... se arregla con cualquier pelota insulsa que le den a treinta metros del arco y la mete”.

Crac en todo el sentido de la palabra. Crac, dice Barraza, “es aquel que a partir de su inmensa capacidad puede resolver individualmente problemas colectivos. El capaz de ganar un partido solo. Crac es Luis Fernando Díaz, el que venció a Perú 3 a 2 y cayó como meteorito en suelo brasileño”.



Aunque esta Copa América lo puso como nunca antes en los reflectores mundiales, lo catapultó y seguramente aumentó el apetito en el Milan, o en el Inter, o en el Tottenham, o en quién sabe cuántos más de los grandes clubes europeos multiplicando por mucho el valor de su cotización, lo cierto es que a pesar de sus 24 años, su vida ha sido un permanente testimonio de disciplina, lucha y perseverancia para conquistar sus sueños, desde cuando salió de su natal Barrancas, La Guajira, tierra de wayús, siempre para jugar al fútbol, ya en la selección indígena –donde lo descubrió el Pibe–, ya en el Barranquilla, en el Junior, o en su actual equipo, el portugués Porto.



Lucho ama profundamente a su país. Y no le da pena decirlo. Y lo repite una y otra vez mientras agradece a Dios. Sus trinos no necesitan explicación e invariablemente van acompañados de nuestra bandera tricolor. Lucho dice: “Agradecido con Dios y orgulloso de representar a mi país, seguimos creciendo para lo que se viene. Unidos por un país”. “Orgulloso de ser colombiano”. “Gloria a Dios; vamos, Colombia”.



Cuando ganó su primer título en Europa con el Porto, tan pronto le dieron la gigantesca copa, se arropó en su bandera colombiana, se tomó las fotos con la tricolor y nuestro escudo patrio y celebró el triunfo diciendo: “Seguimos escribiendo esta historia, orgulloso de ser colombiano”.



Eso también es maravilloso en Lucho. Es tan profunda y auténticamente colombiano, tan optimista, tan sonriente, tan alegre, tan vallenatero, tan luchador, tan esforzado, tan amoroso.



Cuando confirmaron con su amada Geraldine Ponce el embarazo de una bebé que viene en camino, ella, que lo ha acompañado desde sus inicios en el Barranquilla, escribió: “Infinita gracias, Dios, porque sé que me regalaste al mejor papá para mi bebé”. Y el, con el alma limpia, respondió entre emoticones de oración y un corazón rojo: “Gracias, mi vida entera. Las amoooo con todo mi corazón”. Así es nuestro gran Lucho Díaz. Dios lo acompañe a él y a sus princesas y le permita seguir avanzando con nuestra Selección y con los equipos más importantes del mundo para orgullo y alegría de todos los colombianos que lo queremos, admiramos y aplaudimos. ¡Grande, Lucho!

Nota final para Ernesto Lucena

He sido muy crítico de algunos ministros flojos y he aplaudido con gusto a quienes han hecho bien las cosas. Hoy, me parece justo destacar la tarea cumplida por Ernesto Lucena, primer ministro del Deporte, quien deja una huella muy significativa. Gran ministro. Laborioso, talentoso y comprometido. ¡Buen viento, ministro!



A su designado sucesor, Guillermo Herrera, hombre decente y capaz, mis mejores augurios por el bien del deporte y los deportistas colombianos, que encarnan los más altos atributos de nuestros conciudadanos. El deporte nos une y el Ministerio, como lo condujo Lucena, debe ser su vocero permanente y su consagrado defensor.



JUAN LOZANO