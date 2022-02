Lo que dicen las encuestas

A pesar de las incertidumbres y la dañina encuestitis que infla candidatos y mata candidaturas, hay varias cosas claras:

1. Gustavo Petro va adelante. Y mantiene una campaña hábil, vistosa y capaz de estar generando hechos políticos.



2. Gustavo Petro tiene una base electoral firme, militante y convencida, pero tiene un techo bajito, es decir que llegar a la mitad más uno de los votos que necesita para ganar la presidencia le resulta muy complicado. Por eso, aunque tiene un cupo casi fijo para segunda vuelta, su techo bajito le complica fuertemente su triunfo. Petro va ganando, pero no está elegido.



3. Rodolfo Hernández va de segundo. Ha crecido mucho con una campaña eficaz y popular que está recogiendo la inconformidad y el hastío con la corrupción que encarnaba Petro antes de aliarse con caracterizados representantes de la cuestionada clase política.



4. Rodolfo Hernández tiene chance real de meterse a segunda vuelta y ganar la presidencia, pero no tiene ese cupo fijo porque aunque individualmente considerado es el segundo candidato en las marcaciones, la suma de los candidatos del Equipo Colombia, por un lado, y de la Coalición de la Esperanza, por el otro, está muy cercana a sus registros.



5. Las encuestas –que se han equivocado tanto– generan confusión con la carrera de caballos de todos contra todos donde compiten hasta 18 candidatos. Ese es un escenario falaz que nunca se va a dar y que, por desconocer las coaliciones, arroja dos conclusiones equivocadas: que Petro está prácticamente elegido y que el único capaz de derrotarlo es Rodolfo. Eso es falso.



6. Lo que sí dice la encuesta es que Petro es quien más cerca está de su cupo a segunda vuelta y que el otro cupo, el segundo cupo para segunda vuelta, lo van a disputar, voto a voto, Rodolfo Hernández, con el candidato del Equipo Colombia y con el candidato de la Coalición de la Esperanza.



7. Si una de las dos colaciones se desinfla en votos en la consulta, quedaría gravemente herida para primera vuelta.



8. Si el uribismo quiere de verdad detener a Petro, un camino realista y sensato sería votar copiosamente el día de las consultas por el Equipo Colombia. Por eso, desde esa perspectiva son equivocados los llamados a las bases uribistas y a las del Centro Democrático para alejarse de las consultas.



9. Paradojas políticas. Aunque no hagan parte del Equipo Colombia, si a esta coalición le va mal, al uribismo y al Centro Democrático les va peor.



10. Si no dejan votar a las bases uribistas en las consultas, se pueden quedar sin por quién votar en la segunda vuelta. Sin el pan y sin el queso.



11. Sergio Fajardo se ha fortalecido en la Coalición de la Esperanza, y Juan Manuel Galán le va haciendo la segunda. Gaviria y Robledo son dignos coequiperos. Amaya sumará unos votos.



12. Federico Gutiérrez avanza bien dentro del Equipo Colombia. Es todavía un misterio el impacto de las duras acusaciones de Aida Merlano contra Álex Char. Tema muy delicado. David Barguil tiene el respaldo de un partido bien alineado por Andrés Pastrana y Omar Yepes. Peñalosa mantiene su electorado, que lo apoya en cada elección. Y el Mira, sus votos fijos.



13. Óscar Iván e Ingrid, que arranca marcando bien, están sin coalición, solos, cada uno a su manera. Saben de campañas y entienden de política.



14. Enrique Gómez, con la personería de Salvación Nacional, está haciendo una campaña doctrinaria y coherente, aunque también bastante solo. Una buena siembra.



15. Camilo Romero crece y disputará con Francia Márquez, que había arrancado adelante, el segundo lugar del Pacto.



Así las cosas, y asumiendo, por ejemplo, que Fajardo y Fico ganen las consultas, lo que falta es una encuesta para primera vuelta entre Petro, Rodolfo, Fajardo, Fico y los solitarios para imaginar quiénes se van a quedar con los dos cupos de los que dependerá el futuro de Colombia. Y no más dañinas encuestas de todos contra todos.



JUAN LOZANO



(Lea todas las columnas de Juan Lozano en EL TIEMPO aquí).