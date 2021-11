Las 6 pruebas de Óscar Iván

Ungido como candidato único en medio de alguna turbulencia e inconformidad en ciertos sectores de su partido por el secretismo que rodeó un extraño sistema de encuestas del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga será un jugador en la carrera presidencial.

Óscar Iván es hombre amable, de buen trato, conocedor de la política y los tejemanejes del Estado. La campaña de 2014, en la que recibió también como Juan Manuel Santos el apoyo de Odebrecht, terminó llena de sinsabores y al ritmo del escándalo del ‘hacker’ –montado a partir de unas grabaciones en las que el aspirante a gobernarnos entraba a una oficinucha con pinta clandestina– con un Óscar Iván semiescondido, amedrentado y atortolado, confiando en que el impulso de Uribe le alcanzaría para ganar, y no le alcanzó.



Ya con los principales expedientes de su calvario judicial cerrados por la Fiscalía y el CNE –y sin detenerse ante una voz como la del exfiscal Montealegre, que amenaza con instaurar nuevas acciones judiciales en su contra–, Óscar Iván volvió al ruedo. Si quiere ganar la Presidencia, debe superar complejas pruebas o retos que no son de poca monta.



1) El reto de su imagen (I). Según muchas de las encuestas divulgadas en los últimos meses, su imagen ante los colombianos es más negativa que positiva. En la última encuesta Invamer, revelada hace menos de un mes, su imagen negativa es del 46 % contra un 17 % favorable.



2) El reto de su imagen (II). Según encuestas abiertas, en la intención de voto le va muy mal, registrando en un modesto séptimo lugar entre los candidatos. Por ejemplo, en la de T&SE, divulgada hace 3 semanas, su registro no llegaba siquiera al 1 %. Ahora, con candidatura única debería subir unos puntos. Veremos.



3) El reto de su partido (I). Aunque ya tiene aval, debe adelantar un cuidadoso proceso para evitar que la idea de que las encuestas fueron alteradas siga haciéndole daño. En su caso, el tema es particularmente sensible, pues el antecedente de su candidatura anterior es el de una asamblea montada para alterar las reglas de juego previamente aceptadas por él mismo y despojar a Pacho Santos de una candidatura que le tenía ganada.



4) El reto de su partido (II). Las encuestas no solo fueron recibidas con incredulidad por algunos, sino que generaron en un sector de la militancia de su partido voces explícitas de rechazo a su nombre. Aunque no siempre coincide la fuerza de las redes con la contundencia de los votos, las mareas en las bases del Centro Democrático están agitadas.



5) El reto de la coalición (I). Esta es una elección de coaliciones. El que vaya solo con su partido está muerto. Y Óscar Iván no encuentra fácil con quien juntarse. Algunos de los más importantes prospectos para su coalición soñada ya están montados en el equipo por Colombia o como llegue finalmente a llamarse lo que algunos antes denominaban la Coalición de la Experiencia. Allá está cuajando una coalición fuerte, donde todos están contentos, se entienden bien y algunos no creen necesitar a Óscar Iván antes de las elecciones parlamentarias para tener éxito.



6) El reto de la coalición (II). Ante la dificultad para ser admitido hoy por unanimidad en esa coalición para la consulta interpartidista de marzo, y la necesidad imperiosa de articular una coalición fuerte que asegure en primera vuelta el tiquete para la segunda vuelta, puede ser interesante una fórmula para que no participe en la consulta interpartidista que podría celebrarse en marzo entre Dilian, Fico, Barguil, Peñalosa, Echeverry y Char, sino que se mida en una encuesta bien auditada antes de primera vuelta con el ganador de esta coalición.



– Así, tal encuesta podría hacerse después de las elecciones parlamentarias de marzo, cuando se hagan las consultas interpartidistas, pero antes de primera vuelta.



– Eso puede resultar mejor que meterse a la brava en la coalición de hoy y reventarla por dentro.



JUAN LOZANO



