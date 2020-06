La impunidad y los violadores de niños

Como si le hubiera entrado al Congreso de la República un súbito arrepentimiento por todos los años de tardanza para adoptar una mejor legislación para enfrentar a los violadores, abusadores y asesinos de menores, y a pesar de que en las plenarias tienen asiento los congresistas de las Farc (organización acusada con todos los elocuentes testimonios de Rosa Blanca de haber incurrido reiteradamente en esas prácticas criminales y monstruosas), en la última semana avanzaron hasta quedar en la puerta de su aprobación dos importantes proyectos: el que habilita la cadena perpetua para los violadores de menores y el que establece la imprescriptibilidad de estos delitos.

Los dos proyectos son complementarios. No solo no se contradicen, sino que son parte de una estrategia integral y necesaria para frenar estas conductas que han arruinado las vidas de menores inocentes y sembrado de dolor miles de hogares en Colombia. En el pasado han sido cobijados, encubiertos o tolerados por una sociedad a la que le han faltado voluntad y compromiso para impedir que estos depredadores se salgan con la suya.



Y es que no se trata solamente del extraño, el desconocido que entra sin permiso a una vivienda para violar a una niña, o el que aprovecha la soledad de un parque o la complicidad de un callejón o una vereda para perpetrar su acto infame. Se trata también de miembros del grupo familiar. Degenerados que valiéndose del parentesco o de la cercanía con los niños abusan de sus propios hijastros, de sus sobrinos, de sus hermanos menores o, incluso, de sus propios hijos y nietos.



En un altísimo porcentaje de esos casos, los menores se abstienen de denunciar por temor, desconocimiento, dolor, pánico, o también por el síndrome de la negación o por la confusión de sentimientos. Resulta muy difícil entender que un padre que da regalos, que un padrastro que mantiene a la mamá, que un tío que ayuda a la familia sea, al mismo tiempo, el maldito abusador, el infame violador, el miserable canalla que violenta la intimidad, el cuerpo y la vida de los menores.



Justamente por eso es que muchos niños violados o abusados por familiares, parientes, patrones de sus padres, maestros o sacerdotes no abren la boca y solamente se deciden a hacerlo cuando ya son mayores. En algunos casos, cuando nacen sus propios hijos y entienden la inmensidad de la perversión de la que fueron víctimas se aprestan a dar el paso y denunciar ante la justicia al violador (o violadora). Y la mala noticia es que, en la mayoría de esos casos, ya es demasiado tarde, pues el delito ya ha prescrito y la prescripción se convierte en un salvavidas de impunidad para los verdugos. Es decir, ya han pasado demasiados años y el proceso penal no surte efectos. Conclusión: impunidad total por el paso del tiempo.



Muy precario sería el solo efecto de la aprobación de la cadena perpetua si, simultáneamente, no se consagra la figura de la imprescriptibilidad para estos delitos. Las señales legislativas son muy alentadoras, a pesar de que solo queda una semana para aprobar estas dos iniciativas.



Y, aunque algunos dicen que todos los proyectos aprobados en esta legislatura se van a caer en la Corte porque desconocen la Ley 5, que es una ley orgánica que no puede ser modificada por ninguna norma de emergencia, es indispensable cerrar con mayorías aprobatorias estos trámites para que la Corte luego se pronuncie. De pronto les da luz verde, o de pronto autoriza un método refrendatorio para convalidar las mayorías virtuales cuando se puedan hacer las sesiones presenciales, y así se salvarían estos proyectos que tanto se necesitan para salvaguardar y proteger a los niños y a las niñas de Colombia.



Aprobar estos proyectos, después de lo que hemos conocido sobre los abusos de menores durante el confinamiento, es un imperativo ético.



JUAN LOZANO

