Generación Duque

Los últimos nombramientos en el gabinete dejan claro que de la mano del presidente Iván Duque una nueva generación está irrumpiendo en el servicio público. Fiel a su promesa, Duque está confiando muchas de las más complejas responsabilidades del Estado a unos jóvenes que venían formándose en la tecnocracia anónima, en los gremios, en la academia o en posiciones de segundo nivel en el Gobierno.

Sin trayectoria partidista, sin amplia experiencia electoral en la mayoría de los casos, estos altos funcionarios les responden al Presidente de la República y a la ciudadanía a sabiendas de que deben su cargo a sus tempranos méritos y a la decisión presidencial de ir formando una generación entrenada en el manejo de los asuntos del Estado, que se mantendrá activa y en primera línea por muchas décadas. No tienen hipotecas políticas ni cuentas por pagar con cargo a las nóminas estatales.



A diferencia de los líderes santistas más caracterizados, como por ejemplo María Ángela Holguín, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo o Alejandro Gaviria, que habían ocupado posiciones importantes antes de convertirse en la guardia principal de Juan Manuel Santos, los jóvenes duquistas saltaron a la notoriedad pública con Duque, por Duque y gracias a Duque, quien los ha ido sembrando en todos los campos de la vida nacional.



Ojalá los aventajados pupilos, quienes tienen inmensos desafíos por delante, sigan por buen camino, conserven la humildad, no se les suba el poder a la cabeza y tengan presente que los funcionarios públicos se deben entregar en cuerpo y alma al bienestar de los colombianos.



Las más recientes designaciones no dejan espacio para ninguna duda acerca de esta alineación para el futuro. Repasemos la lista: Daniel Palacios, Ministro del Interior. Felipe Buitrago, Ministro de Cultura. Diego Mesa, Ministro de Minas y Energía. Mabel Torres, Ministra de Ciencia. Ernesto Lucena, Ministro del Deporte.



Con distintas especialidades y procedentes de distintas regiones de Colombia, se suman al primer grupo de jóvenes duquistas que integraron desde el inicio del Gobierno el gabinete presidencial y varias de las oficinas principales de Palacio, donde se han desempeñado con buenas calificaciones, como el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, y la jefa de Gabinete, María Paula Correa.



En el gabinete ministerial, aunque con alguna experiencia pública previa, hacen también parte de esta generación Duque las activas ministras de Educación, María Victoria Angulo, y de las TIC, Karen Abudinen, así como superintendentes de destacado desempeño en complejas superintendencias, como Natasha Avendaño, en la Superservicios, o Julián Ruperto Molina, en la Supersubsidio.



Desde los viceministerios se van también perfilando figuras de futuro, tal como ocurrió con los últimos tres ministros nombrados. Ejemplos: Laura Valdivieso, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Juan Alberto Londoño, en Hacienda, así lo confirman.



Hay otros nombres de esta generación cronológica en diversos campos del servicio público, las entidades territoriales, los órganos de control y el Congreso de la República, tanto en toldas cercanas al Gobierno como en la oposición y con inmensa proyección.



Pero hoy me estoy refiriendo a quienes llegaron a sus cargos mediante decretos o postulaciones del presidente Duque, y en ese listado no pueden faltar dos nombres que cumplen con roles de gran importancia: el audaz director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, y la nueva magistrada de la Corte Constitucional, ternada por el presidente Duque, Paola Meneses. Dicen que es la revelación jurídica de su generación.



Queda claro que este listado no obedece a coincidencias. En lo colectivo, hay un designio generacional expreso, reiterado, consistente y perseverante mirando al futuro. En lo individual cada uno dependerá de su propia libreta de calificaciones.



JUAN LOZANO