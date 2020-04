¿Extender la cuarentena? ¿Cómo?

¿Se debe levantar la cuarentena el 13 de abril? A falta de pruebas suficientes y oportunas, la información acerca de la evolución epidemiológica no es plenamente confiable y puede llevar a conclusiones equivocadas y peligrosas. Solo cuando se apliquen masivamente las pruebas podremos saber a ciencia cierta cómo vamos en Colombia. Por eso, las dos decisiones cruciales que debe adoptar el Presidente son si prolonga la cuarentena después del 13 de abril, y si la respuesta es afirmativa, cómo y hasta cuándo prolongarla.

Las primeras puntadas las ha dado el propio Presidente introduciendo el concepto de ‘aislamiento inteligente’, que parece sustentarse en la prevalencia de la vida y la salud, pero sin perder de vista la necesidad de evitar quiebra de empresas, parálisis económica y pérdida masiva de empleos.



Así, podríamos pensar en una prórroga general del aislamiento obligatorio hasta el puente del 1.° de mayo, para empezar a liberar progresivamente sectores industriales, comerciales y de servicios en los que se puedan garantizar altos estándares de prevención que hagan compatible la reanudación del ciclo productivo con todas las medidas de contención del virus.



Ello, en todo caso, implicaría, como bien lo ha dicho el Presidente, preservar todo mayo al confinamiento obligatorio para adultos mayores y para quienes tengan factores particulares de riesgo, mantener suspendidas las clases presenciales en colegios y universidades, mantener la prohibición de eventos masivos y aglomeraciones, exigir el uso adecuado de tapabocas y guantes, y asegurar la disponibilidad de estos productos así como los alcoholes y geles antibacteriales.



El liderazgo del presidente Duque ha sido visible y constructivo. Hizo bien al decretar la cuarentena nacional obligatoria y ha desplegado un gran esfuerzo para recuperar el tiempo valioso que habían perdido sus colaboradores en áreas claves.



El Presidente ha logrado resultados visibles en la atención humanitaria a los más vulnerables y en la puesta en marcha de acciones de emergencia, en llave con algunos gobernadores, alcaldes, la Cámara de Comercio de Bogotá y generosa filantropía del sector privado, para aumentar capacidades disponibles en camas de unidades de cuidados intensivos y en respiradores. Vamos avanzando, todavía falta mucho, no se puede parar.



Mientras tanto, además de lo ya dicho, se deberían priorizar las siguientes 10 acciones:



1. Desatascar urgentemente los pagos al sistema de salud, particularmente a clínicas y hospitales.



2. Proteger al personal médico y paramédico, nuestros héroes de verdad.



3. Mantener los apoyos humanitarios ya definidos.



4. Asegurar los giros para independientes que no tienen sueldo ni reciben otros subsidios, acelerando el programa ingreso solidario.



5. Garantizar el cumplimiento de todos los programas y alivios sectoriales que han sido anunciados y mejorar la información para los ciudadanos.



6. Fortalecer el apoyo al campo, a los agricultores y las cadenas de suministros.



7. Profundizar las tímidas medidas que ha tomado el Banco de la República para dotar de liquidez al sistema y para reducir la tasa de interés.



8. Tonificar el liderazgo de las autoridades económicas para lograr que el sector productivo pueda acceder rápido a los recursos necesarios en condiciones justas, para que las empresas de todo tamaño no se quiebren y para no tener que despedir más gente. Proteger el empleo sin quebrar las empresas no da espera. Ojo.



9. Avanzar en los créditos con la banca multilateral.



10. Evaluar con todo rigor y serenidad si se debe considerar como recurso de última instancia un préstamo del Banco de la República para que la economía no se desplome.



Lo mejor de Colombia sale a flote en medio de la adversidad. Entre todos vamos a lograrlo.



JUAN LOZANO