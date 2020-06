¡Empleo, empleo, empleo, empleo!

La cruda realidad es que tenemos la tasa de desempleo más alta en la historia reciente del país. De 21,9 millones de personas trabajando en abril de 2019 pasamos a 16,5 millones en abril de este año, es decir, que se destruyeron 5,4 millones de puestos de trabajo. Pasamos del 10,3 por ciento de desempleo hace un año al 19,8 por ciento en la última medición. Hace un año el 17 por ciento reportaba trabajar menos de 20 horas semanales y por causa de la pandemia y el confinamiento ese indicador se disparó hasta el 57 por ciento.

Que casi 5 millones y medio de personas se queden sin empleo en un país como el nuestro es una verdadera catástrofe social, que ahonda precariedades y carencias y se convierte en caldo de cultivo para la delincuencia, la criminalidad, el vandalismo, el populismo, la anarquía y el proselitismo armado.



Y se convierte en un verdadero círculo vicioso de contagios. El expresidente brasileño Fernando H. Cardoso lo describió con toda claridad: “En barrios pobres, la gente está en la calle porque lo que ocurre en sus casas es peor que lo que ocurre en la calle donde se contagian”.



Aunque la protección de la vida y la salud de los colombianos debe seguir siendo una prioridad, le llegó el momento al Presidente de introducir un giro drástico en la orientación de la agenda económica. Su nuevo mantra debe ser, empleo, empleo, empleo. Compleja tarea, habida consideración de que la curva de contagios y muertes que venía comportándose bastante bien en términos comparativos, ha empezado a inclinar su pendiente.



Así, al paso que deben mantenerse los apoyos humanitarios para que las gentes más vulnerables no mueran de hambre, y se tienen que afinar los subsidios a las nóminas para incorporar los reenganches laborales, deben diseñar con urgencia una estrategia de choque de inversión pública keynesiana, alcance audaz, ejecución inmediata e impecable gerencia pública para detener con contundencia la pérdida acelerada de puestos de trabajo.



Ya hay una buena señal en el sentido correcto de una política de reactivación por cuenta del agudo Ministro de Vivienda. Se trata del primer plan verdaderamente contracíclico, diseñado, financiado y en vía de ejecución consistente en el fondeo por cerca de 4 billones para la construcción de 200.000 viviendas, de las cuales 100.000 son de interés social.



Esa es la ruta. Inversión directa del Estado en sectores intensivos en mano de obra que aceleren la recuperación de puestos de trabajo. ¿Y la financiación? Con los recursos del Estado en agonía, no hay camino distinto que el endeudamiento, bien con las multilaterales o bien con el temido crédito del Banco de la República al Gobierno (léase emisión). La actual regla fiscal, con todo y flexibilización, es ética, social y económicamente insostenible.



Deberán seguir su misma senda las inversiones en acueductos, alcantarillados y un ambicioso plan, concertado con alcaldes y gobernadores, orientado a vías terciarias, de manera que se active una irrigación regional con esos recursos, acompañados de estrictos filtros anticorrupción para que las ratas de la pandemia no sigan haciendo de las suyas.



La inversión pública en educación deberá también acelerarse, no solo para lograr la reducción de la brecha digital que engendra nuevas e inaceptables desigualdades, sino también para contener la caída dramática de matrículas que ya empieza a percibirse tanto en la educación inicial y escolar como en la educación superior. Y los recursos para el agro, con un sistema adecuado de crédito y garantía de compra de cosecha tienen que seguir fluyendo.



A todas estas, la reapertura inteligente tiene que ser progresiva en los distintos sectores de la industria y el comercio, concertada en cada ciudad con sus autoridades, sujeta a estrictas medidas de protección y a una nueva y radical cultura ciudadana de la autoprotección.



JUAN LOZANO