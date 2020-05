El ‘segundo tiempo’ del coronavirus

Error, grave error creer que ya superamos el primer tiempo. Es cierto que ha sido largo, tortuoso, enredado y doloroso... pero no se ha acabado. Aquí seguimos todavía en la primera etapa, con un número relativamente bajo de pruebas y con unos números, gracias a Dios, relativamente bajos también de fallecimientos y pacientes en ucis.



Ha sido un primer tiempo con un confinamiento prolongado en buena hora decretado por el presidente Duque, aunque registre severos efectos sobre el empleo y la productividad, con mucha corrupción sobre todo en alcaldías y gobernaciones, que vieron en la crisis una oportunidad para robar.

Ha sido un primer tiempo con dos emergencias económicas orientadas principalmente a fortalecer la capacidad del sistema de salud para reaccionar ante la pandemia y para brindar ayuda de emergencia a partir de programas asistenciales, unos con mayor éxito e impacto que otros. En la segunda emergencia, aún viva, se han adoptado medidas importantes para proteger el empleo en el aparato productivo.



Muchas veces me he referido al equipo económico y a la junta del Banco de la República por su lentitud y su terca insistencia en seguir aproximándose a las nuevas realidades con sus viejos paradigmas. Una cosa es la estratosfera analítica de los macroeconomistas y otra muy distinta, la cruda realidad del pueblo.



Pero hoy les hago un reconocimiento. La junta del Banco ha dado un segundo paso necesario en materia de reducción de la tasa de interés (aunque todavía no llegue al público adecuadamente) y reconozco el diseño por parte del Ministerio de Hacienda y el DNP del programa de subsidio a las nóminas. Es importante.



Sin embargo, todo hace parte del primer tiempo. El de asimilar y mitigar el guarapazo. El de crear la conciencia colectiva sobre la necesidad de protegernos, de proteger la vida de nuestros seres amados, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos, del prójimo. Y sí... el del confinamiento que no termina.



Pero el verdadero segundo tiempo ha de ser el de las medidas para ganar el futuro. El de la reconstrucción pujante. El de la ejecución vigorosa de todas las reinvenciones. El de la construcción de la Colombia que debe haber aprendido de las lecciones del coronavirus.



Tenemos que mirar hacia adelante como nación, identificando las causas comunes que nos permitan avanzar decididamente en la construcción de equidad, en la conquista de la dignidad humana y la felicidad, en una nueva dinámica del sector productivo, en una nueva aproximación a nuestra diversidad territorial, étnica, ambiental y social.



Y hay que decirlo con claridad. Ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora apuntan a ese objetivo. Y lo digo sin reproches. Es apenas natural que el orden de prioridades haya sido el que dispuso el Gobierno Nacional. Era lo necesario. Lo correcto.



Pero no nos podemos quedar con la mentalidad del encierro y el temor. Y es ahí donde más necesitaremos de la audacia del gasto público, de la decisión de las autoridades económicas, del liderazgo del Presidente, de la grandeza de los líderes políticos para que piensen en grande en el futuro en vez de andar en cálculos mezquinos sobre la rentabilidad electoral de sus acciones.



Ese es nuestro gran reto colectivo. Que este coronavirus no nos deje con un país derrotado y derrumbado, sino con el espíritu colectivo tonificado para que Colombia sea mejor. Tenemos con qué.



Se necesita la construcción de un nuevo plan de desarrollo, de un nuevo marco fiscal de mediano plazo, de una nueva regla fiscal y de unos nuevos planes sectoriales y territoriales.



Nosotros no matamos el tigre. Lo mató el coronavirus, pero somos nosotros quienes no nos podemos asustar con el cuero. Está todo servido para pensar en grande y para diseñar la estrategia para que el verdadero segundo tiempo, cuando llegue, lo ganemos por goleada. Si no lo entendemos así, una profunda crisis será inevitable.



JUAN LOZANO