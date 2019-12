El 2019 y la ruptura generacional

Para entender las movilizaciones masivas que se presentaron este año en Colombia, así como la agitación callejera que recorre el mundo, resulta indispensable asimilar que estamos experimentando uno de los cambios generacionales más profundos de la historia de la humanidad.

Este cambio ha sido impulsado por el alcance masivo de las nuevas tecnologías, por la masificación democrática y globalizada del acceso a la información, por el empoderamiento colectivo frente a la libertad de expresión y opinión derivado de la penetración vertiginosa de la comunicación móvil celular y por un sentimiento, bastante generalizado entre los jóvenes, de frustración ante la incapacidad de las generaciones precedentes de dejarles un mundo mejor.



Tales circunstancias profundizaron unas discrepancias que casi siempre habían existido entre una generación y la siguiente y que aparecían de manera gradual. Hoy han adquirido la forma de una verdadera ruptura intergeneracional. Dejó de ser una simple brecha generacional para inscribirse dentro de profundos quiebres del pensamiento, la ética y la acción de nuestra civilización.



Y no se agota en nuestras fronteras. Es un fenómeno planetario asociado con fracasos democráticos, desigualdades crecientes, sistemas obsoletos y abusos de poder. Se ha ido abriendo camino una nueva aproximación ética y política frente al medioambiente, al conocimiento, al poder, a la ciencia, a la autoridad y a los derechos fundamentales del ser humano.



A fuerza de repetir que son apolíticos, vaya paradoja, han ido asumiendo, afortunadamente, posturas profundamente políticas que se expresan por fuera de los partidos y como reacción de hastío frente a la corrupción y los privilegios que abundan en los círculos de poder.



Ya no necesitan pedirle permiso a nadie para propagar a los cuatro vientos sus ideas y sus reclamos. Lo pueden hacer libremente y al instante a través de Instagram, o de YouTube, o de Facebook, y así también se convocan para salir a las plazas con cacerolas o sin ellas. Van tan rápido que Twitter ya les parece cosa de dinosaurios y por eso prefieren Tic-Toc.



Nacieron con ‘smartphones’ en la cuna, el internet es tan natural como el aire que respiran, son completamente digitales, el papel periódico les produce alergia, las pantallas y lo ‘touch’ son lo suyo, su prestigio lo miden en los entornos digitales, aprenden con tutoriales. Quieren crear más que acumular, producir o facturar. Duque les parece viejo, y desde que tienen cédula solo han oído de peleas entre Uribe y Santos. Parecen, a primera vista, desarraigados o indiferentes, cuando en realidad son idealistas, sensibles y soñadores que no están dispuestos a andar agachando la cabeza.



Y es que ellos tienen razón en muchas cosas. Les estamos destruyendo su planeta. Nuestro sistema político apesta. Los bandidos de cuello blanco les están arrebatando su derecho a la salud y se quedan con la plata de la alimentación escolar. Muchos derechos básicos de los niños se niegan o se amenazan desde que nacen.



En las movilizaciones de este 2019 es cierto que pretendieron desde muchas toldas manipularlos electoralmente y que se han infiltrado desde malandros y vándalos o agitadores profesionales pagados por grupos terroristas u organizaciones delictivas hasta politiqueros de pacotilla que buscan votos con cualquier pretexto. Sin embargo, no podemos perder de vista que el grueso de las manifestaciones estudiantiles, la inmensa mayoría de ellas, las han conformado miles de jóvenes de corazón limpio y propósitos altruistas.



Por eso, urge recorrer todos los caminos del diálogo y la reflexión para canalizar su inteligencia, sus entusiasmos y su capacidad de innovación hacia encuentros intergeneracionales constructivos que nos permitan, entre todos, construir un futuro más alentador.



JUAN LOZANO