Diez lecciones 2020

La pandemia nos dejó muchas lecciones. Unas evidentes, frecuentemente comentadas. Otras no tan evidentes. He aquí algunas de ellas.

1. Sin conectividad a internet no hay equidad. El nuevo rostro de la desigualdad es el acceso inequitativo a internet. En los hogares que se pueden conectar y en aquellos donde todos sus miembros pueden acceder, las oportunidades educativas, de generación de ingresos, laborales, de bienestar físico y espiritual son mayores.



2. Los subsidios que el Estado entregue deben ser subsidios condicionados a la aplicación adecuada de los recursos y a resultados medibles en la mayoría de los casos. El desarrollo de Familias en Acción debe ser replicado: cuando se regalan dineros públicos, sus beneficiarios reciben una oportunidad de mejoría que debe ser acreditada para permanecer en el programa, como se hace con las mediciones de peso y talla de los niños.



3. Las únicas mediciones relevantes para el Estado no deben ser las de ingresos e indicadores físicos. El DNP debe cumplir con la Ley 1583 y alimentar data seria acerca de los niveles de bienestar, de la salud mental y emocional, de la felicidad y de las causas profundas de la desbordada violencia intrafamiliar ejercida contra las mujeres y los niños, que quedó en evidencia durante los confinamientos. Esa debe ser una prioridad nacional.



4. La revisión de contenidos y propósitos centrales del modelo educativo es urgente. Se debe dejar atrás el sistema represivo, basado en la intimidación, el miedo, las rajadas, las memorizaciones y los privilegios de los profesores, para dar paso a un modelo que valore y estimule mucho más el pensamiento crítico, los valores tutelares, la capacidad creativa y la orientación al logro y a la ejecución de lo que se crea, se anhela, se concibe o se sueña. El sistema debe tener claros los derechos prevalentes de los niños.



5. Los jóvenes no están siendo cabalmente entendidos, interpretados ni tenidos en cuenta. La transformación y la revolución digital han resultado tan profundas, radicales y vertiginosas que han incrementado de manera inédita las brechas generacionales. Para efectos económicos, educativos, laborales y políticos, las élites en todos los campos de poder deberían preocuparse por entender mejor a los jóvenes y por interactuar de mejor manera con ellos.



6. La gente se aburrió con los políticos carretudos, con el blablablá electorero, con la palabrería rimbombante, con las componendas politiqueras. Quiere líderes cercanos que piensen más en el pueblo que en su propio pellejo y que lo demuestren con sus acciones cotidianas.



7. El hastío con la corrupción es total. La corrupción es mucho mayor de lo que oficialmente se reconoce. Está desbordada por todas las regiones y en muchos campos de la actividad pública. No obstante lo que se viene haciendo, la corrupción nos está devorando a punta de impunidad, justicia selectiva, protección de la delincuencia de cuello blanco y tolerancia ciudadana con los criminales que se roban la plata del Estado.



8. Es inaplazable una modernización integral del aparato judicial para garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos y la pronta y cumplida administración de justicia. Más que largos y estériles debates sobre reformas de la arquitectura judicial, como dice el presidente del Consejo de Estado, se requieren la operatividad y eficacia de la justicia.



9. Colombia no se ha asumido integral y profundamente como la potencia ambiental, agrícola, turística, creativa, cultural y digital que es.



10. El futuro de Colombia puede ser maravilloso. Hay miles de razones para el optimismo y la esperanza. A pesar de las dificultades del momento, puede venir un futuro promisorio que necesita de esfuerzos colectivos y causas comunes para conquistar umbrales más altos de bienestar colectivo. ¡Feliz Navidad para todos!



JUAN LOZANO