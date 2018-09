Diez conclusiones sobre el primer mes de Duque

1. Duque es Duque y Uribe es Uribe. Sin traicionar ni maltratar al expresidente Uribe, ni abandonar los postulados de campaña, el presidente Duque ha demostrado que no es ni títere ni traidor. Ha quedado claro que quien gobierna es Iván Duque.



2. El Gobierno no es solo el Centro Democrático. Aunque está evidente que el Centro Democrático es el partido principal de gobierno y el de los afectos del Presidente, también está claro que la dinámica del gobierno es distinta a la del Centro Democrático y que el Presidente no montó un gobierno de partido, por el bien del Gobierno, de su propia colectividad y de nuestro país. La actitud de Duque sobre la consulta anticorrupción y su liderazgo posterior así lo prueban.

3. El Gobierno es el Gobierno y el Congreso es el Congreso. Cero ‘mermelada’. Valiente postura que implicó una ruptura frente a fábrica de torcidos que venía ejecutándose a partir del contubernio para comprar mayorías parlamentarias. Los aplausos de hoy tendremos que convertirlos en respaldos decididos de opinión pública si en unos meses llegan las extorsiones para destrabar agenda legislativa y proyectos claves del Gobierno.



4. La olla quedó totalmente raspada. El presupuesto general de la nación quedó billonariamente desfinanciado, amenazando la inversión social, la lucha contra la pobreza y la protección ambiental. Las finanzas públicas se recibieron mucho peor de lo que nos habían dicho en el gobierno pasado.



5. Las Farc están haciendo trizas la paz. Entre sus disidentes, sus evadidos, sus extraditables, sus narcos y sus violadores, las Farc están demoliendo muchos de los logros de la negociación de paz y evidenciando algunos errores garrafales del acuerdo. Aunque Duque ha refrendado su propósito de cumplirles a los desmovilizados que honren sus compromisos, es claro que hay una profunda división en las filas farianas con vasos comunicantes hacia narcotráfico, disidencias y reflujo armado.



6. A los gringos por fin les están diciendo la verdad sobre narcoguerrilla. Se acabaron las historietas oficiales en inglés para encubrir o maquillar la catástrofe de los cultivos ilícitos, la angustiosa ausencia del Estado y la Fuerza Pública en territorios de concurrencia de múltiples agentes armados, los emporios de narcotráfico y los siniestros vínculos de sectores de las Farc con los narcos mexicanos, bandas criminales, el cartel de los soles venezolanos y la galería de mafiosos de toda tolda. Pronto vendrá Trump. Ojalá salga bien esa difícil visita.



7. Volvió el diálogo popular. Con unos consejos comunitarios enriquecidos con ferias de economía naranja, está resucitando el diálogo popular y la interlocución presidencial ha vuelto a salir de los pomposos salones de gobelinos donde se encontraba confinado.



8. Se destruyó el retrovisor. Fiel a su promesa, Duque gobierna sin revanchas, preservando aquellos programas y avances del gobierno Santos que, a su juicio, lo ameritan e incluso confirmando y promoviendo altos funcionarios del gobierno anterior que venían cumpliendo bien su tarea. Ya son alrededor de 20, incluyendo ministros, viceministros y directores.



9. Carrasquilla, buen economista y mal comunicador. Las frases del Minhacienda han anticipado problemas severos de opinión pública al Gobierno, que pueden volverse inmanejables si no se inscriben dentro de una rigurosa disciplina comunicativa del Ministro que permita a los colombianos entender de qué se trata su política económica antes de que la oposición golpee al Gobierno por frases altisonantes que irritan a la base ciudadana.



10. Los jóvenes, lejos del gobierno. Desafío del presidente más joven: que los jóvenes se sientan interpretados en su gobierno. Lo que muestran algunas encuestas es que la población mayor apoya con entusiasmo a Duque, pero que los jóvenes no están cerca. Asignatura pendiente.



JUAN LOZANO