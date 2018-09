Cúpula saliente y homenaje irritante

Hace bien Iván Duque en dejar claro que la cúpula militar se va cuando el Presidente de la República lo quiera y no cuando los miembros de la misma cúpula lo prefieran ni cuando se lo soliciten terceras personas. Pocas facultades son más determinantes para salvaguardar la autoridad y el mando presidencial que aquella asociada con poner y quitar a la cúpula militar.



En efecto, es la expresión más viva de lo que dispone la Constitución cuando establece que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y que simultáneamente es jefe de Estado, jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa.

Desde esa perspectiva, no haber removido la cúpula militar al iniciar su mandato, debe interpretarse, creo yo, como un acto de fortaleza presidencial y de serenidad institucional. A estas alturas, la cúpula saliente que sigue en ejercicio sabe que está ahí porque el presidente Duque así lo dispuso, y cuando llegue la nueva cúpula sus integrantes sabrán también que llegaron por la decisión personal, propia y directa del “Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República”, como lo llama el propio artículo 189 de la Constitución.



Y ha quedado claro que el presidente Duque en este y en todos los frentes procede sin fanatismos, con mesura y que es un mandatario que prefiere recorrer caminos institucionales a generar actos estridentes, fecundos en titulares de prensa, pero muchas veces incinerantes en términos de la conducción del Estado.



Por todo lo anterior, con el reloj corriendo, la cúpula ha tenido una especie de matrícula condicional, y aunque se sabe que su permanencia no será larga, también se entiende que si no arrojan resultados adecuados podrá ser más corta de lo que sus propios integrantes preferirían. Y para ellos la tarea tampoco es sencilla.



Acostumbrado como venía el general Mejía, comandante de las Fuerzas Militares –hombre inteligente, decente, de trato amable y considerado–, a que los aplausos más fervorosos se los ganaba descrestando despistados diplomáticos extranjeros gracias a la elocuencia de sus discursos y su adornada retórica de la paz, ahora le toca “cambiar de chip”.



Ahora le toca mostrar más resultados y recuperar los territorios que, tras la salida de las Farc, ocupó una maraña de actores armados. Ahora le toca enfrentar en serio la amenaza omnipresente del narcotráfico hoy desbordada. Ahora le toca evitar que criminales como ‘Guacho’ los hagan quedar en ridículo. Ojalá toda esta opereta en la que los montó el tal ‘Guacho’, termine, por el bien de Colombia, con un resultado satisfactorio para el general Mejía y su cúpula.



Si no es así, será escaso el margen de tiempo y maniobra que le dejarán para estructurar su nueva cúpula al presidente Duque, quien seguramente ya tendrá claras sus características diferenciadoras en términos de eficacia y operatividad para enfrentar este complejo panorama que heredó y seguramente estará calibrando las capacidades y aptitudes de los mejores generales de Colombia, que los hay muy buenos. Los conozco y me consta.

El homenaje a ‘Jojoy’

Parece que la Farc quisiera irritar a Colombia. Ofender a las víctimas. Mortificar a quienes padecieron la crueldad sanguinaria de ‘Jojoy’. Y aunque deben resaltarse las palabras de su hijo, que constituyen un avance en el camino del perdón, este homenaje crispa los ánimos de muchos sectores porque todavía hay significativas deudas pendientes de las Farc. Recomiendo sobre este tema el video de Vicky Dávila digital.



Y le correspondería al Consejo Nacional Electoral establecer si ese tipo de eventos están siendo financiados con los dineros procedentes de los impuestos de todos los colombianos, lo que genera inmensas implicaciones jurídicas y políticas.



JUAN LOZANO

En twitter: @JuanLozano_R