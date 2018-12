Cuatro megarretos para el 2019

1. La identificación de causas comunes



Uno de los efectos más dañinos de la larga polarización política que hemos vivido es que, como sociedad, perdemos la capacidad de identificar causas comunes, es decir, perdemos el sentido del bien común y del bienestar colectivo. Tenemos que ser capaces de restablecer la prevalencia del interés general sobre los intereses particulares.

Las suma de odios y rencores ha ido conduciendo a configurar una clase política mezquina y egoísta dispuesta a sacrificar lo que le haría bien a la sociedad para que sus opositores, rivales o malquerientes no se anoten un triunfo. Y, aunque hay excepciones, por eso la dirigencia colombiana se ha ido alejando de la gente. Porque su agenda no es la de los ciudadanos, sino la de sus intereses. Porque sus propósitos más elevados no se asocian con la mejoría de la sociedad, sino con su provecho propio y el infortunio de sus detractores.



2. La superación de la incertidumbre



La tormentosa tramitación de la ley de financiamiento extendió un manto de desconfianza e incertidumbre sobre la economía. Se afectaron de manera evidente el mapa de expectativas y la confianza inversionista en medio de una avalancha de improvisaciones y declaraciones contradictorias que confundieron al país y tiñeron el proceso legislativo tributario de un peligroso populismo.



Sería necio negar el alto costo que pagó el Gobierno por culpa de ese debate prolongado, desordenado y desarticulado, que aún no termina, pues ahora se ha trasladado a las cortes. El Ministerio de Hacienda tiene que madrugarle al nuevo año y enviar señales claras en materia económica, contundentes, creíbles, inequívocas y precisas. Y tiene que avanzar con prontitud en su ambiciosa agenda de equidad, emprendimiento y fraternidad social.



3. La batalla antinarco



El narcotráfico es el combustible de todas nuestras violencias. De todas. Mientras el narcotráfico esté vigoroso, como está, en Colombia no habrá paz. Al contrario de lo que se había prometido, la desmovilización de las Farc en muchos territorios abrió la puerta de una anarquía criminal en la que muchos grupos armados disímiles se disputan a sangre y fuego el control de las rentas criminales que administraban las Farc, empezando por sus propias disidencias y siguiendo con el Eln, bandas criminales, ‘clan del Golfo’, grupos armados organizados, narcos brasileños, narcos mexicanos y narcos colombianos.



La nueva cúpula militar llega precedida de buenas hojas de servicio y de probada eficacia. Su tarea es crucial. Pero se debe tener claro que esto no se arregla solo a punta de plomo, incautaciones y fumigación. Aprendiendo de los errores y aciertos del pasado, el accionar en el Pacífico y en el Catatumbo, por ejemplo, tiene que ser una acción integral del Estado con fuerte presencia social.



4. La transparencia política y la lucha anticorrupción



El 2019 es año electoral y en octubre tendremos elecciones regionales. El poder territorial, con excepciones, se ha convertido en un botín de bandidos. Basta ver las estadísticas de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para entender la dimensión de la degradación de alcaldes, concejales, diputados y gobernadores.



El grado extraordinario de corrupción exige un esfuerzo igualmente extraordinario de la sociedad y de los órganos de control para evitar que nuevas bandas de forajidos y saqueadores de cuello, ruana o guayabera blanca se apoderen de la plata de los impuestos de los colombianos. La corrupción empieza por las campañas, y desde las campañas hay que combatirla.



A todos los amables lectores de esta columna deseo un gran 2019. Yo soy optimista, a pesar de las dificultades, y creo que la sesión milagro del Congreso, la concertación del salario mínimo o los recientes operativos militares (como el de ‘Guacho’) son buenas señales. Feliz año para todos.



JUAN LOZANO