Coronavirus: alarma en El Dorado

No hay derecho. Es una total irresponsabilidad lo que ha venido ocurriendo en El Dorado.



Con el mundo en crisis por el coronavirus, aterrado por la absoluta y total falta de acciones para prevenir el contagio en los vuelos nacionales en El Dorado, que yo mismo pude constatar presencialmente el sábado en la tarde, puse un trino para advertir sobre esa irresponsabilidad. A los pocos minutos, el procurador Fernando Carrillo, con quien conversé varias veces, dispuso que una misión se desplazara al aeropuerto. Los hallazgos fueron gravísimos.

Para empezar, dice la Procuraduría, el personal de sanidad portuaria es insuficiente, sobre todo en hora pico. En la noche del sábado, solo cuatro auxiliares de enfermería realizaron toma de temperatura a viajeros provenientes del exterior, lo cual conllevó que no se hiciera control a todos los pasajeros. “Se evidenció que viajeros pasaron al lado de las auxiliares evadiendo el tamizaje”.



Como si fuera poco, la Procuraduría también evidenció que los ciudadanos que hacían fila para control migratorio se encontraban hacinados y la sala anexa donde remiten viajeros con sintomatología de enfermedad respiratoria es un espacio reducido, sin ventilación, con confinamiento de viajeros, algunos con tos y sin tapabocas.



El personal en tierra de la aerolínea sacó viajeros de la fila para la toma de la temperatura sin que se les realizara la prueba, para evitar que perdieran conexiones con vuelos nacionales e internacionales, y no a todos los viajeros –confirma el ente de control– se les entregó la encuesta de condiciones de salud, lo cual conllevó que no se realizara el debido seguimiento.



Tal como yo lo había advertido, el informe de la Procuraduría confirma que en el muelle nacional la situación es aún más compleja, por la falta de información, por la ausencia de personal de sanidad portuaria para tomar la temperatura o hacer algún tipo de seguimiento, por la inexistencia de gel antibacterial en lugares estratégicos, por la ausencia de pedagogía sobre el lavado de manos en los baños, por la presencia de bebederos automáticos con riesgo latente de contagio a partir del contacto directo boca-dispensador, en fin.



Los aeropuertos deben ser epicentro de las medidas de prevención. La vida de mucha gente depende de que los aeropuertos no sean foco de ingreso, propagación y contagio del virus. El mismo sábado fui a las oficinas de Migración Colombia en El Dorado, y amables operarios con tapabocas compartieron mis angustias y me dijeron que la administración del aeropuerto no había implementado ninguna medida en el terminal nacional.



Apenas salí de hablar con ellos le pregunté al gerente del aeropuerto por el gel antibacterial, y me increpó, reprochándome él a mí por la pregunta y sin contestarme nada, para luego decirme que en el aeropuerto no se aplicaba ningún protocolo para viajeros nacionales porque nadie se lo había pedido y porque las autoridades sanitarias no lo habían expedido. ¡Válgame Dios!



La misma noche del sábado, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, disponible para intervenir, me dijo que no era cierto lo que decía el gerente y me mandó circulares y resoluciones que le habían sido enviadas al concesionario. La última frase dice: “Es responsabilidad de todos adoptar las medidas necesarias para combatir el brote y evitar que el virus se propague”.



Por su parte, la alcaldesa Claudia López, con quien intercambiamos mensajes el sábado, advirtiendo que El Dorado no es una infraestructura a su cargo, dijo en un trino que es inaudito que a estas alturas no se cumplan las instrucciones precisas sobre las medidas de prevención. ¡Y tiene razón!



Esto no puede seguir pasando. Yo no soy juez de culpas; aquí concurren muchas responsabilidades, pero esta caótica situación en El Dorado debe detenerse ya. Los testimonios ciudadanos abundan por centenares. La vida de los colombianos está en juego.



JUAN LOZANO