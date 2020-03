Coronavirus: 12 tareas para hoy

Apoyo total. Era muy importante que el presidente Duque tomara las riendas del manejo de la crisis del coronavirus y adoptara las duras medidas que tomó con valentía cuando algunos de sus colaboradores estaban transmitiendo una sensación de improvisación y debilidad. Esas medidas deben convocar la solidaridad nacional y el apoyo general para que entre todos podamos salir adelante. Para lograrlo, resultan imperativas algunas tareas. He aquí unos ejemplos prioritarios.

1. Es indispensable resolver los problemas asociados con las pruebas de detección del coronavirus para que se puedan masificar y acelerar. En este frente se han presentado y se siguen presentando severas fallas de coordinación y gestión. La maraña burocrática y el desgano de algunas autoridades y EPS han causado grave perjuicio en la detección de los positivos, con todo lo que de ello se deriva para la propagación del virus. Se debe recuperar el tiempo perdido.



2. El equipo económico debe acelerar la adopción de medidas que hagan fluir recursos a hogares que no reciben subsidios de Familias en Acción y no tienen ingreso disponible ni ahorros para enfrentar la crisis. Son millones de colombianos. No son ni los más pobres ni los más ricos. Viven al día. Dependen de trabajos independientes, de pequeñas empresas o comercios, de actividades dignas pero mal remuneradas. La crisis los coge sin ahorros para el mercado.



3. Se requiere diseñar un generoso programa de gasto público con destinatarios bien identificados en los hogares y en el sector productivo. Sin plata del Estado no salimos adelante. Habrá intenso debate entre los economistas, pero los imperativos éticos y sociales deben prevalecer. Es como una economía de guerra que requiere chorros de dinero público para que no naufrague el aparato productivo y para que la gente no se muera de hambre.



4. Deben diseñar ya un severo programa anticorrupción para que no se roben la plata de los auxilios económicos.



5. El equipo económico debe asumir el liderazgo para garantizar alivios, periodos de gracia, ampliación de plazos, suspensión de cuotas y prórrogas que deben provenir de empresas de servicios públicos, del sistema financiero y de las administraciones de impuestos en todo el país. Muchos bancos han anunciado planes de alivio. Bienvenidos. Aún se puede hacer mucho más. En materia de servicios públicos, las medidas son urgentes. Y se requiere abundante y precisa información orientada a los ciudadanos.



6. Las tasas de interés de consumo deben bajar ya.



7. La cadena de alimentos y abastecimiento debe garantizar plenitud de suministros y disponibilidad de medicinas. Las señales en este frente, por ahora, son alentadoras. Buenas tareas de coordinación y buen compromiso del sector privado.



8. Las medidas antiacaparamiento y especulación deben fortalecerse en todo el país.



9. Aprendida la lección, los espacios de concertación entre el Gobierno Nacional y los alcaldes y gobernadores deben ser fluidos, serenos, dialogantes, con el liderazgo firme del Presidente y el concurso constructivo de los mandatarios seccionales.



10. Las redes de prevención y reacción contra la violencia intrafamiliar deben afinarse y activarse. El ICBF debe mantener unos protocolos de reacción inmediata para proteger especialmente a las mujeres y a los niños.



11. Se debe mantener el apoyo a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía, que vienen cumpliendo una importante tarea.



12. Es necesario acelerar los planes para disponer de suficientes respiradores y de la habilitación de las camas hospitalarias para las fases posteriores. Urgente.



Buena designación del exministro Luis Guillermo Plata como gerente coordinador de esta emergencia. Ahora, todos debemos ayudar, apoyar y rodear a nuestras autoridades con patriotismo, generosidad y responsabilidad. Lo vamos a lograr.



JUAN LOZANO