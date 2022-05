¿Y de la Registraduría, qué? (2)

Insisto. Hoy no hay mayor amenaza para la legitimidad y la estabilidad de nuestra democracia de cara a las elecciones presidenciales que la erosionada credibilidad de la Registraduría y los nubarrones que ya se dejan ver sobre su cielo.



Esa es la mala noticia. Y no está bien ni andarse con rodeos ni dorar la píldora. La cosa es muy grave.

La buena noticia es que todavía hay mucho por hacer si las campañas se pellizcan, si el Gobierno sigue subiendo el tono de voz como lo ha hecho el ministro del Interior, si los miembros del Consejo Electoral asumen con entusiasmo y diligencia sus competencias, si los órganos de control actúan y si en la Comisión Nacional de Garantías Electorales deciden sacudirse y desafiliarse de la legión de instancias inoperantes, inofensivas, inútiles e ineficaces, donde hoy ocupan visible posición.



He conversado detenidamente con el ministro Palacios y me alegra que esta semana haya vuelto a citar con agenda precisa y tareas concretas a la susodicha Comisión. Soy de la idea de que ante esta amenaza democrática, la Comisión debe estar en sesión permanente, reunida 24/7.



Honda preocupación me genera que si esta tendencia electoral que muestran las encuestas se mantiene y Fico gana limpiamente, Petro desconozca su derrota y llame a sus seguidores a salir a las calles. Y también me aterra que si Fico pierde, suceda algo parecido por la falta de confianza en la Registraduría.



Tan mal están las cosas que el Registrador se ha negado a contestarle directamente los requerimientos por demás respetables al expresidente Andrés Pastrana, quien se vio obligado a interponer una tutela para que se ordenara al Registrador contestar sus preguntas.



Pero la cosa se va a poner peor, según lo pude confirmar con el propio expresidente. Tras Pastrana ganar la tutela, la decisión se comunica al Registrador, quien emite una respuesta que resulta tan insatisfactoria y tan evasiva para Pastrana, que este se dispone a instaurar una acción de desacato contra el Registrador.



Mientras tanto, la ciudadanía observa impotente el paso de los minutos, las horas, los días y las semanas sin que se genere una comunicación masiva, precisa, clara, contundente sobre los próximos comicios. Ni siquiera se ha podido presentar con claridad la información sobre los votos para Congreso.



¿Al fin cuántos faltaban? ¿En cuántas mesas hubo error? ¿A qué se debieron los errores? ¿Cuántas curules ganó Petro? ¿Cuántas curules perdieron los otros partidos? ¿Cuántos votos le aparecieron al Pacto Histórico? ¿Cuántos votos les aparecieron a los otros partidos? ¿Es verdad que estamos frente al más grande desfase de la historia entre el preconteo y el escrutinio? Si ese desfase se proyecta a la elección presidencial, el problema es estremecedor, pues resulta mucho más grande el desfase que la diferencia entre Fico y Petro que están mostrando las encuestas.



Me dicen de buena fuente que la campaña de Petro ya tiene una multitudinaria presencia nacional de testigos electorales con un ejército de colaboradores y voluntarios en todas y cada una de las mesas de votación de Colombia. Y ya lo demostraron en la campaña pasada cuando pudieron con mucha celeridad denunciar las diferencias entre los votos que les reportaban sus testigos y la información que se divulgaba en los boletines oficiales.



Las otras campañas, y en particular la de Fico tiene que montar algo similar. Una organización a nivel nacional, departamental, municipal y veredal, que puesto por puesto y mesa por mesa pueda estar presente en la apertura de urnas, conteo y tabulación de resultados.



De adoptar ya los correctivos necesarios e implementarlos con eficacia dependerá que seamos capaces de evitar en cuatro semanas, destructivas y violentas jornadas callejeras de anarquía y caos aún peores que aquellos que nos hicieron padecer hace un año muchos de los que gustan aceptar resultados electorales solo cuando los favorecen a ellos. Si no se restaura la credibilidad de la Registraduría, encontrarán terreno abonado.



JUAN LOZANO



