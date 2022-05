Un mico q. e. p. d.

Ni en un estudiante de primer semestre de derecho habría sido admisible la peregrina teoría de que una ley estatutaria, como la ley de garantías electorales, podía modificarse mediante un mico colgado en la ley de presupuesto.

Tal despropósito, estoy seguro, cabalgó en el Congreso por causa de la confianza que les produjo a los congresistas la omisión reiterada de la Corte frente a las disposiciones generales de la ley de presupuesto, que se han convertido en un pestilente cuarto de san Alejo para meter toda suerte de goles apadrinados por las Comisiones Económicas donde han convivido, a lo largo de las décadas, probos expertos en hacienda pública con delincuentes de cuello blanco de la peor calaña.



También contribuyó a esa malsana confianza del Congreso el que algunas burradas descomunales quedan cubiertas con un manto de impunidad, la insólita y sorprendente validación del pupitrazo refrendatorio del acuerdo de paz, pasando por encima, desconociendo y burlando la voluntad expresa del pueblo soberano. Si la Corte toleró eso, pensarían en el Congreso, cualquier cosa es tolerable.



Pues, no. No todo es tolerable en este país del Sagrado Corazón. No todo vale. Y actuó muy bien la Corte al tumbar el mico de marras, por lo cual merece un reconocimiento efusivo y elocuente. Es uno de esos extraños casos en que el fallo es muy bueno y las opiniones discrepantes, también. En este caso, por ejemplo, el reclamo por la tenuidad de los efectos de la caída del mico es interesante, pues algunos sí lograron salirse con la suya y nada les va a pasar.



Me opuse con vehemencia a la modificación de la ley de garantías que pretendió hacer el gobierno de Juan Manuel Santos, y con los mismos argumentos me opuse con vehemencia a la modificación de la ley de garantías que pretendió hacer el gobierno de Iván Duque.



Escribí varias columnas argumentando y exponiendo razones contra la modificación en el gobierno anterior y escribí varias columnas contra la modificación en este gobierno. Y lo hice con particular esmero por varias razones:



Primero, porque me parece que una de las prácticas que más socavan la democracia es la de criticar con virulencia una postura de los opositores políticos para luego tolerarla y aplaudirla cuando la asumen los amigos o los aliados políticos. Lo que era inaceptable en el gobierno Santos también lo era en el gobierno Duque.



Segundo, porque no creo en la transparencia plena de nuestro sistema electoral y la ley de garantías es uno de los escasos instrumentos que de algo sirven, así no sea mucho. Una curul, una alcaldía, una gobernación puede ‘voltearse’ con un contrato políticamente dirigido en vísperas de tarjetón si no existe ley de garantías.



Tercero, porque me produce franca indignación la extorsión a la que algunos congresistas someten a los ministros de Hacienda diciendo que no aprueban una determinada ley que el Gobierno necesita si no lleva su correspondiente CVY, es decir, si el Gobierno no les valida su mico para luego sacarle provecho con contratos, serruchos, licitaciones o puestos.



En este enrarecido escenario electoral, esta decisión de la Corte es como un bálsamo ante la desconfianza que está rodeando a la Registraduría sin que la Comisión de Garantías Electorales haya hecho mayor cosa por restablecer la confianza en los resultados electorales y sin atender con suficiente diligencia, hasta ahora, las tareas pendientes.



Ahora, cómo no, se viene un proceso complejo pero indispensable e inevitable para acatar el fallo en materia de celebración y ejecución de contratos. En todo caso, lo más importante es el involucramiento activo de la ciudadanía.



Los guardianes más eficaces contra el fraude electoral son los ciudadanos empoderados, personas de carne y hueso, de todas las edades, que no tragan entero, que respetan las voces y opiniones de los demás, que no patrocinan ventajas indebidas ni balanzas inclinadas artificialmente en favor de ningún candidato. Que rechazan trampas, coacción violenta, alteración de resultados, presiones antidemocráticas, compra de votos... y modificaciones indebidas de la ley de garantías.



JUAN LOZANO



