Que a Colombia le vaya bien

Después de una tormentosa campaña, tras un tormentoso liderazgo de la oposición, coronando una tormentosa carrera política y un tormentoso itinerario vital, Gustavo Petro es el presidente de todos los colombianos, incluyendo los casi 11 millones que no votaron por él y los cerca de 20 millones que no se acercaron a votar. Sin rodeos. Petro apostó por la vía democrática y ganó. Punto. Y eso implica la necesidad de acatar la voluntad ciudadana y de parte del Presidente, respetar siempre los postulados de un Estado democrático.

Quienes creemos en la democracia, con todas sus virtudes y todos sus defectos, debemos respetar el veredicto popular y entender que Gustavo Petro supo interpretar muchos clamores ciudadanos, supo acercarse al corazón de millones de colombianos, luchó, perseveró y, además, se encontró con varios golpes de suerte en la última campaña, entre ellos la ausencia de rival eficaz en segunda vuelta ante la guardia baja de un Rodolfo Hernández que parecía no querer ganar.



A diferencia de quienes labraron su camino a la presidencia con sonrisas y palmadas en la espalda buscando agradar a propios y extraños, Petro llegó a la Casa de Nariño por la vía de la confrontación, del debate, de la oposición virulenta, del verbo estridente. No se equivoquen. Petro no busca consensos por complacencia. A Petro no le importa irritar ni mortificar a sus detractores. Petro es un hombre de combate, y así será su mandato.



La banda presidencial no cambia a los seres humanos. Por el contrario. Hace que afloren los rasgos extremos de la personalidad. Y eso no es malo. Petro será Petro. No será ni el siempre protocolario Iván Duque, ni el siempre medido Juan Manuel Santos. Y el Gobierno será como él. Si se alcanzan consensos será después de pulsos argumentales y políticos. Y si se construyen acuerdos será a partir de los lineamientos fuertes del jefe de Estado. Y eso tampoco es malo.



Lo malo sería que el ejercicio del poder se tornara arbitrario, o totalitarista. Lo malo sería que se cerraran los caminos democráticos que permitieron la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República. Ojalá eso nunca suceda.



Petro tiene una inmensa oportunidad derivada de su cercanía con la base popular de la Nación y con la juventud. Tiene que lidiar, eso sí, con la contradicción en sus huestes entre quienes representan las fuerzas ciudadanas empeñadas en una lucha sin cuartel contra la corrupción y quienes han venido agenciando, con diferentes camisetas, la política tradicional y la vieja clase política, cuya contribución electoral también fue determinante para inclinar la balanza.



Y recibe una economía creciendo en el rebote pospandemia, logro evidente del sector privado, los empresarios y el gobierno Duque, pero con una deuda astronómica, un dólar por las nubes, un desempleo muy fuerte y una inflación desbordada.



Su reforma tributaria debe ser un trabajo de fina relojería fiscal que no espante la inversión, que no frene la reactivación económica y que permita un ajuste sustancial proequidad, pro justicia social y apertura sistemática de oportunidades para todos los colombianos.



Su plan de paz total, pilar del gobierno que comienza y herencia de su vida de luchas desde la armada hasta la electoral, enmarcó la despedida de Duque en medio de un criminal y salvaje plan pistola contra la Policía que no ameritó ningún rechazo contundente de quienes están llegando. Ojalá el gobierno entrante sepa interpretar ese espíritu nacional que quiere la paz, pero que no soporta más impunidades para los criminales de lesa humanidad, ni para los narcoterroristas ni para las bandas criminales, vengan de donde vengan.



Ojalá a Colombia le vaya bien. Ojalá Petro pueda cumplirles a los colombianos más necesitados y no se siembren más odios, ni se estimulen más luchas dañinas entre la sociedad. Ojalá el Gobierno sea eficaz y la oposición sea patriótica y constructiva, sin arrodillarse ni amedrentarse en la defensa del interés general prevalente. Ojalá a Colombia le vaya bien. Dios nos ayude.



JUAN LOZANO



(Lea todas las columnas de Juan Lozano en EL TIEMPO aquí).