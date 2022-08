Petro y los empresarios

1. Los empresarios colombianos no son los culpables de la pobreza. Por el contrario, si no fuera por nuestros empresarios, la pobreza y la desigualdad serían mayores. Los empresarios son motor de progreso y bienestar. Los responsables de nuestros males mayores se encuentran en las orillas de políticos corruptos, funcionarios ineficientes, actores violentos y un Estado débil.

2. Los empresarios, en su inmensa mayoría, han sido solidarios y resilientes. Fueron generosos en la pandemia, patrióticos ante la última reforma tributaria desprendiéndose de beneficios y aceptando una mayor carga y vigorosos liderando la reactivación económica.



3. Los empresarios están dispuestos a seguir trabajando con entusiasmo con el nuevo gobierno según lo expresó con toda claridad Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Requieren, eso sí, de un entorno básico de seguridad jurídica, seguridad material y racionalidad tributaria.



4. Los empresarios están de acuerdo en avanzar hacia un sistema tributario más justo, más redistributivo, más equitativo.



5. Se valoran la transparencia y celeridad en la presentación del proyecto de reforma tributaria y se espera que se pueda debatir sin afanes, sin descalificaciones, sin estridencias mediáticas y con rigor académico, empezando por el mismo monto pretendido de 25 billones.



6. Se espera una presentación pronta y transparente de los ahorros que el nuevo gobierno espera derivar de una política de austeridad y de una eficaz lucha anticorrupción.



7. Los empresarios valoraron y agradecieron la presencia del presidente Petro y del ministro Ocampo en su congreso y reconocen el esfuerzo del ministro en muchas reuniones de paciente escucha sobre la reforma.



8. La discusión con Petro de la reforma tributaria es diferente de todas las que se sostenían con sus antecesores. En su intervención, el presidente no debatió sobre artículos ni parágrafos. Planteó un cambio radical del modelo y nuevos paradigmas.



9. Como está planteada, la reforma genera una tasa combinada de renta con dividendos del 67,1 %, lo que resulta en extremo elevado.



10. Una tasa tan alta derivaría en recaudo decreciente, pérdida de competitividad, fuga de inversiones, caída de la producción y en un obstáculo para la industrialización del país que quiere liderar el presidente Petro.



11. Ecopetrol, joya de la corona, no es hoy solamente una empresa de petróleos. Es una empresa de energía que avanza con acciones importantes en la transición energética y en el desarrollo de energías alternativas.



12. En términos generales, el país comparte el énfasis del Gobierno entrante en la lucha contra el cambio climático y respeta el entusiasmo de la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad.



13. No obstante, se recomienda garantizar una transición que no ponga en peligro nuestra soberanía energética y que sea sostenible macroeconómicamente. La suspensión inmediata de toda nueva actividad exploratoria en hidrocarburos puede atentar contra los propósitos aludidos.



14. A diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, el mayor impacto en la generación de gases de efecto invernadero no viene del sector energético sino de la deforestación.



15. Urge una política firme e integral contra la deforestación que incluya, entre otras, acciones contra los grupos armados dedicados al narcotráfico, contra las mafias de la minería ilegal y las mafias madereras, contra la ganadería ilegal en algunos territorios y contra la pobreza que induce la tala de bosques para cocinar.



16. Como lo dijo Carlos Julio Ardila, al recibir la orden al mérito industrial, es fundamental construir confianza y mantener el optimismo.



17. Esta no es hora de nostalgias, reproches, recriminaciones ni profundización de odios. Es necesario mantener en el sector privado una visión positiva y argumentada que permita un diálogo constructivo con el nuevo gobierno para expresar con rigor técnico las discrepancias y trabajar en la construcción conjunta de nuevos acuerdos que propendan al bien común, la equidad, la prosperidad y el medioambiente a partir del respeto por la regla democrática.



JUAN LOZANO



