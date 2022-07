Ni arrodillados ni enceguecidos

Creo que se equivocan quienes viendo el triunfo de Petro, no habiéndolo acompañado en su campaña, se arrodillan indignos ante el nuevo presidente, suplicantes de migajas de poder. ¡Qué vergüenza! Pero también creo que se equivocan quienes, todavía furiosos ante su triunfo, se resisten a reconocer, enceguecidos, el funcionamiento de nuestra democracia.



Y encuentro que hay muchos de los casi once millones de colombianos que votaron por Rodolfo que hoy se sienten angustiados, molestos e incluso algunos huérfanos porque consideran que el ingeniero regaló la presidencia entre primera y segunda vuelta y porque leen su decisión de no hacer oposición como una traición a su compromiso de enfrentar a Petro.

Ha empezado a dar vueltas una teoría constitucional, que no comparto, según la cual el único obligado a declararse en oposición en el Congreso es el candidato derrotado en segunda vuelta, si quiere usufructuar esa curul en el Senado. La registro porque el malestar de millones de votantes con Rodolfo es manifiesto. Dicen que si Rodolfo quiere apoyar a Petro, bien lo puede hacer, pero desde la calle, no desde la curul reservada para el jefe de la oposición, tal como lo fue Petro en el gobierno de Duque.



A Petro, claro está, el tema del Congreso de inicio le quedará más fácil que a Duque. Primero, porque Petro fue, desde la primera hora, un anti-Duque con 8 millones de votos y ahora no hay ningún anti-Petro en el Congreso que pase de 300.000 votos. Segundo, porque Petro es el jefe del petrismo, pero Duque no era el jefe del uribismo. Al comienzo del gobierno, el presidente tenía jefe político. Petro no.



Hay más. Tercero, porque la tripleta de tigres expresidentes del Congreso que venían del uribismo y luego fueron entrenados por Santos en las técnicas para mantener las mayorías parlamentarias están trabajando desde la campaña para sumar apoyos, vengan de donde vengan.



En efecto, digan lo que digan, el aporte de Benedetti, Roy y, al final del camino, Lizcano fue importante pues, ante una opinión pública partida por mitades, ellos lograron sumarle unos votos decisivos de maquinaria a Petro y, en otros casos, “petrificaron” a algunos dirigentes políticos cuya forma más eficaz de apoyar a Petro fue “quedándose quietos”. El trío se convirtió en cuarteto con la llegada de Alfonso Prada, quien resultó ser un eficaz jefe de debate.



Ante este panorama, con un Congreso tan dominado por el gobierno Petro y con un panorama de tanta precariedad en el control político, resulta indispensable desarrollar unos liderazgos ciudadanos calificados que permitan una deliberación democrática sobre las reformas que se propondrán. Dentro del Congreso aparecerán voces importantes, pero los grandes debates, además de los recintos parlamentarios, requerirán de deliberación social, académica, pública, ciudadana.



Y eso promete ser muy interesante porque, como lo ha señalado Héctor Riveros, en la configuración de apoyos a Petro pesaron mucho más las organizaciones sociales con expresiones en la calle y en la sociedad civil que los partidos políticos con asiento en el Congreso.



Tan es así que Petro ya empieza a sentir la presión de inconformidad de algunos en su base ante el protagonismo que están cobrando en el despertar de su era los nuevos petristas que han representado a la clase política tradicional, a los expresidentes y a los gobiernos del pasado que tanto criticó el propio Petro.



Así las cosas, sin callar por temor ni por cálculo, sin regalarse a Petro y sin oponerse porque sí o por dogma a todo cuanto Petro proponga, se abre una oportunidad de oro para una deliberación ciudadana y de sociedad civil profunda, ilustrada, argumentada, constructiva, honesta, patriótica, justa, equitativa, futurista y generosa sobre los grandes temas del país. Las urgencias del momento y la defensa del bien común así lo exigen.



JUAN LOZANO



