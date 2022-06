¿Lograrán detener la rodolfoneta?

A toda mecha, el ingeniero y Marelén están avanzando hacia la Casa de Nariño en su sorprendente rodolfoneta, que les aseguró el cupo para segunda vuelta.



Desafiando todas las reglas de la ortodoxia política y cabalgando sobre el hastío, el fastidio y la indignación ciudadana ante la robadera de la clase política, el ingeniero Rodolfo Hernández fue consistente y disciplinado con su discurso anticorrupción.

Además, supo capitalizar a su favor la decisión de Petro de abrazar, acoger y promover a la cúspide de su campaña a caracterizados representantes de la clase política tradicional entremezclados con algunos protagonistas y beneficiarios de la ‘Farcpolítica’, de la ‘parapolítica’ y del proceso 8000.



Ahora que Rodolfo se les coló en segunda vuelta, se rompió la placidez de la campaña petrista,que tenía lista toda la munición para destruir a Fico.



Rodolfo no solo se les metió al tarjetón definitivo, sino que además, por primera vez en los últimos años, en algunas encuestas desbancó a Petro del primer lugar en el que había venido reinando holgadamente.



Además, la inspiradora historia humana de Marelén se ha convertido para Rodolfo en un potente activo de campaña. Esta mujer afro obsesionada con la unión entre los colombianos y la reconciliación, de cuna modesta, de sacrificios, luchas, obstáculos, logros, carreras universitarias, maestría, doctorado, inteligencia práctica, fortaleza administrativa, capacidad docente, familia amorosa, humildad y disciplina está a punto de ser vicepresidenta sin una palanca política, sin abolengos sociales, sin plata, sin rosca, sin componendas ni pactos. Mérito puro.

Eso obligó a la campaña de Petro a cambiar rápidamente de libreto y de estrategia para tratar de salvar la presidencia y reorientar sus esfuerzos a procurar que se estrelle la rodolfoneta. Se ve con claridad al petrismo trabajando metódicamente en 6 objetivos. Y algo han ido logrando cada día. Ojo.



Primero. Bajar gente que venía en la rodolfoneta en primera vuelta. Buscan irritar rodolfistas con cada nueva adhesión o apoyo para que se sientan indignados con los nuevos pasajeros y se bajen apenas los nuevos se suben.



Segundo. Evitar que los votantes de Fico lleguen donde Rodolfo bombardeando las redes todos los días y a todas horas con discrepancias entre los planteamientos de Fico y los de Rodolfo. Argumentos falsos o verdaderos, ya no importa. Que reine la confusión.

Tercero. Estimular el voto en blanco como refugio para votantes de Fico que no están plenamente convencidos de votar por Rodolfo.



Cuarto. Activar contra Rodolfo la implacable y experimentada máquina de destrucción de honras que ya se había activado contra Fajardo, Duque, Fico, Uribe y muchos más.



Quinto. Tratar de construir una contraevidente identidad entre Uribe y Rodolfo con dos objetivos: que pese más el antiuribismo que el antipetrismo de manera que a Rodolfo no le quede ningún votante antiuribista y para el otro extremo, que Rodolfo por no uribizarse se desuribice tanto que espante de su campaña a todos los uribistas.



Sexto. Impedir, tratar de sabotear o minimizar el eventual apoyo de Fajardo al ingeniero.



Esta elección se definirá por mínima diferencia. Aunque el camino está lleno de obstáculos y cualquier cosa puede pasar, la rodolfoneta está cada vez más cerca de Palacio.

Depende de que su piloto no muerda anzuelos, de que no se deje torear ni cometa errores en temas sensibles, de que no espante votantes que ya tiene, de que mantenga abiertas las puertas de su campaña para que lleguen los que faltan. Depende del pulso por el voto en blanco (para los que vienen de donde Fico, ¿votar en blanco a estas alturas es votar por Petro?). Y depende, cómo no, de los más de 5 millones de votantes de Fico y los más de 800.000 de Fajardo.



Dijo un conocido fajardista que votará por Rodolfo: “ya no es el que más me guste sino el que menos daño haga”. Cada voto cuenta.

JUAN LOZANO

