Lo que dice Transparencia

“El discurso anticorrupción que primó en la campaña electoral aún no ha sido correspondido con una visón y una estrategia anticorrupción igualmente visible”, dice el reporte del capítulo de Transparencia Internacional en Colombia a propósito de los 100 días del gobierno Petro.

Y aunque la misma entidad destaca anuncios que se han realizado desde la Presidencia de la República, a través del secretario de Transparencia, respecto a impulsar temas prioritarios como una ley de protección a denunciantes y una mejora en el acceso a la información pública, a continuación advierte que se han detectado riesgos de retrocesos en transparencia, principalmente en la reforma política.

Ojo con eso, digo yo. Al paso que vamos, esta reforma política puede degenerar en un régimen aún más corrupto que el pestilente sistema que desembocó en la elección de Petro, en la efímera y engañosa popularidad de Rodolfo y en el hastío e indignación colectivos contra la cleptocracia nacional.

El mal llamado “estallido social”, en el que mezclaron la legítima protesta con el vandalismo criminal, no fue solo cuestión de hambre y desempleo. Fue también indignación, dolor, piedra, e ira por la robadera de la clase política en los distintos niveles de la administración pública.

Si Petro no se toma en serio este asunto y se la juega a fondo por una reforma seria y profunda, la factura puede ser muy alta. En particular, resulta inexplicable que la tal reforma política se agote en satisfacer los apetitos burocráticos de senadores que quieren ser ministros y estimular el transfuguismo, así como complacer a congresistas que quieren liberarse de los conflictos de intereses a la hora de legislar y no se diga una sola sílaba, y no se incluya un solo artículo para evitar el mayor motor y foco de corrupción concentrado en el costo multimillonario de las campañas políticas.

Es ahí donde nace la corrupción. Los políticos ladrones invierten en efectivo en las campañas para comprar votos, corromper funcionarios y robar desde sus espacios de poder. Solo así se explica que las campañas cuesten muchas veces más que lo que los elegidos van a devengar en sueldos. Solo así se explica que las campañas tengan socios aportantes a los que luego les pagan con burocracia y contratos inflados en entidades públicas, alcaldías y gobernaciones. Solo así se explica que invertir en campañas sea buen negocio financiero y lucrativa inversión. Solo así se explica que otra vez vuelvan a guardar silencio sobre el manejo de dinero en efectivo en las campañas, por fuera de todos los radares de control.

Hago parte de quienes alguna esperanza albergábamos sobre un drástico giro en la política anticorrupción, pero, en la misma línea que advierte Transparencia, veo que no hay correspondencia entre la elocuencia de campaña y la parquedad del Gobierno en este frente tan sensible, en el que parece que el espíritu pragmático para construir una sólida mayoría parlamentaria para aprobar la tributaria y la paz total se hubiera llevado por delante el compromiso de prevenir y castigar la corrupción y hubiera aplacado al Gustavo Petro que bien denunciaba a los bandidos de cuello blanco que tanta miseria han causado en Colombia.

Por favor, que al tramitar esta reforma no engañen más a la gente haciéndole creer que vienen mejores tiempos para la construcción de integridad si no están dispuestos a jugarse a fondo para limpiar la política nacional de los apetitos de lucro que la han pervertido y envilecido. Por favor, si de verdad les quieren cumplir a los colombianos con los compromisos anticorrupción, aprueben una proposición de máximo tres líneas en la reforma que diga: “Se prohíbe el manejo de dinero en efectivo en las campañas electorales. Solo se autorizará una caja menor de 500.000 pesos para pequeños gastos logísticos”. Con eso bastaría.

JUAN LOZANO

