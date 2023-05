Las mayorías silenciosas

En grandes números, de cada 10 colombianos aptos para votar, 7 no votaron por Gustavo Petro en segunda vuelta. Eso quiere decir que la mayoría del total de ciudadanos no votó por el Presidente. Sin embargo, tal como lo manda la Constitución, tras haber obtenido una votación ligeramente inferior al 51 % de los votos depositados en segunda vuelta, en firme los escrutinios, gana la elección.

Con eso en mente, resultan absolutamente inaceptables los llamados a desconocer la Constitución, vengan de donde vengan. Desde algunas toldas de oposición extrema, inaceptable que se hable de golpes de Estado. Desde el Gobierno, inaceptable que se vulnere el principio de separación de poderes para que el Presidente asuma funciones que no le corresponden.

Cuando el jefe de la oposición gana la elección, así no haya conquistado la mayoría absoluta de los ciudadanos, sino apenas una mayoría apretada de los votantes, es explicable que desde el Gobierno se sometan a consideración del Congreso cambios en algunas políticas públicas. Es un mandato para cambiar y mejorar. No para demoler en una república democrática donde corresponde al Congreso aprobar, negar o modificar los proyectos propuestos por el Gobierno.

Frente a ese rol, los gobiernos de Colombia, uno tras otro, suelen acudir a la dañina práctica de construir coaliciones mayoritarias en el Congreso entregando dádivas contractuales o burocráticas a algunos congresistas, grupos de congresistas, o partidos.

Eso pervierte la democracia y corrompe la política porque convierte el Estado en un botín. El efecto es que la ciudadanía se aparta del Congreso, que, elegido con abstenciones que rondan el 50 % del potencial electoral, se aleja de la senda del bien común para transitar por los tortuosos caminos del CVY, o sea, del interés particular de los congresistas. Y la ciudadanía en silencio lo sabe y le repugna.

La impresionante manifestación de la reserva activa, expresión inequívoca de sectores que estaban silenciados, debe inquietar al Gobierno en la medida que está reflejando un hondo desafecto en amplios sectores de la ciudadanía, está evidenciando un respaldo a la Fuerza Pública que se percibe maltrecha, está advirtiendo que no comparte una política encaminada a beneficiar a los criminales de todo pelambre y está notificando, a través de la voz de las reservas, que a veces dicen lo que muchos militares activos no pueden decir, que no considera adecuado el rumbo de la paz total en un país abrumado por la inseguridad, la delincuencia, la violencia y el narcotráfico.

Desde el famoso discurso de Alberto Lleras en el hotel Tequendama, casi medio siglo atrás, las Fuerzas Militares colombianas han mostrado un enorme respeto a la institucionalidad democrática y se han mantenido lejos de golpes de Estado. Está en su ADN. Muchos presidentes de la República han enfrentado momentos de tensión con la Fuerza Pública, que siempre se han resuelto por las vías constitucionales, y eso no ha cambiado.

Lo que sí puede ser diferente es que se estén despertando las mayorías silenciosas, más allá de afectos y desafectos por izquierdas y derechas, más allá de las peleas partidistas y grupistas, más allá del uribismo, el santismo y el petrismo.

Las mayorías silenciosas, que son cada vez más conocedoras de los derechos ciudadanos, se han cogido confianza en el terreno callejero y de la movilización ciudadana para exigirle al gobierno del cambio el cambio que prometió en vez de anarquía, exigirle eficiencia y no destrucción de los servicios sociales, exigirle más acción y menos discursos, y para exigirle búsqueda de consensos, causas comunes y políticas de Estado orientados por el bienestar general. Y la gente en Colombia es noble y trabajadora. Ojo, pues. El Gobierno está notificado y tiene una oportunidad de timonear ya. Más adelante puede ser tarde.

JUAN LOZANO

(Lea todas las columnas de Juan Lozano en EL TIEMPO aquí)