La torre de control y seguimiento

Desde que convirtieron el Departamento Nacional de Planeación en una especie de superintendencia fallida de regalías, en una fábrica de mermelada con aromatizadores neoliberales y en una metralleta que dispara documentos Conpes a diestra y siniestra, cada vez menos relevantes, cada vez más instrumentales, cada vez más cortoplacistas, se hace más evidente la necesidad de recuperar una torre de control para garantizar el éxito de la gestión ejecutiva de los gobiernos y para mejorar la calidad, ejecución y seguimiento de las políticas públicas.

Creo que en el DNP hay gente maravillosa, creo que muchos de los mejores profesionales del servicio público en Colombia están ahí, creo que a Jorge Iván González, director del DNP (junto con el ministro Germán Umaña), se le ha hecho justicia con las calificaciones más altas del gabinete y creo que, en lo individual, los anteriores directores y directoras del DNP son personas íntegras y valiosas. El problema no es personal. Es institucional.

Y tiene que ver con el diseño de un Estado flojo para hacer seguimiento a las tareas del Gobierno, laxo a la hora de apretar clavijas, proclive a entusiasmos efímeros, promesas incumplidas, elefantes blancos, compromisos huérfanos, obras inconclusas y discusiones eternas que impiden la cabal ejecución de los proyectos y generan aplazamiento infinito de las soluciones.

El Conpes, otrora faro, luz y guía de las políticas públicas, parece a veces galería de las etcéteras, salpicón de politiquería y componendas favorecedoras de corrupción por su opacidad y por su ‘modus operandi’ comprometiendo todos los billones del Estado por fuera de los radares de la opinión pública.

Últimamente, en los grandes escándalos de corrupción aparece un documento Conpes que tapiza el camino a la defraudación de los dineros públicos. Algo así como una celestina de la corrupción. Obviamente, esto no aguanta generalizaciones. No serían justas. Hay mucha gente proba y de buena fe trabajando en los Conpes, pero también, mucha metida de mano a la hora de dejar hecho a la medida un Conpes para un torcido.

Y no menos grave es la ausencia de la capacidad técnica y del acceso a la información para poder hacer seguimiento a la tarea del Gobierno para cumplir. Si no lo hacen en el DNP o en Palacio con la información del DNP, nadie lo va a hacer. El Presidente imparte instrucciones que no se cumplen, da órdenes que no se acatan, pronuncia discursos que nacen y mueren en su atril porque no hay quien haga seguimiento. En la Casa de Nariño, donde una vez existió un eficaz sistema de seguimiento a la gestión del Gobierno llamado Sigob, tampoco lo están haciendo.

Por invitación directa del entonces alcalde de Nueva York, el multimillonario Michael Bloomberg, fui testigo presencial del funcionamiento de su gobierno desde su propio despacho. Prescindió de oficina pomposa y ceremonial y despachaba desde una sala llena de terminales de computador, siendo el suyo simplemente uno más. Su obsesión era cumplir tareas y promesas.

Cada día el sistema que diseñó actualizaba el estado de cumplimiento de cada una de las metas, de cada uno de los proyectos, de cada una de las secretarías, de tal manera que con un clic el alcalde tenía la información absolutamente pormenorizada acerca de los logros y las dificultades en todos los frentes y podía dedicarse a solucionarlos. Bloomberg es el único alcalde reelegido dos veces consecutivas en la historia de Nueva York. Su éxito radicó en la eficacia de su torre de control.

Si no hay una buena torre de control y seguimiento a las tareas del Ejecutivo, no se construyen las obras, no se solucionan los problemas, se roban la plata, se frustra la gente, se incumplen los compromisos y se pierden la confianza en las instituciones y la legitimidad del Estado. Como dice el alcalde de Bucaramanga en su mensaje institucional: “Gobernar es hacer”.

JUAN LOZANO

