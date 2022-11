La hora de la Corte Constitucional

Con un dólar a 5.000, un Estado endeudado, una oposición política errática y atomizada, un sector productivo perplejo y empanicado, una corrupción galopante heredada de los gobiernos anteriores en todos los niveles del Estado, una inflación descontrolada, una temporada invernal prolongada, un Congreso entregado al Gobierno, una recesión por venir cantada, una reforma tributaria recién aprobada, unos violentos empoderados, una impunidad desbordada, un desempleo elevado, una pobreza crecida y multiplicada por la pandemia, unas tasas de interés por las nubes y una clase política voraz, arrogante y ambiciosa que permanentemente expresa la tentación de transgredir los umbrales del Estado de derecho, el rol de la Corte Constitucional será absolutamente determinante para el futuro de Colombia.

En medio de esta hemorragia legislativa y el frenesí de pupitrazos, de mensajes de urgencia, de votaciones en bloque que se deberían haber surtido en el uno a uno, de suficiente ilustración cuando no han podido ni leerse las ponencias, de lecturas a la velocidad de las propagandas de remedios en radio, de palabras limitadas e intervenciones recortadas, han creído erradamente que la deliberación ciudadana por fuera del Congreso permite reprimir el debate parlamentario. ¿Para qué Congreso si no se permiten los debates detenidos, detallados, sopesados, reflexivos y profundos? Los ‘likes’ de Instagram no suman puntos para la constitucionalidad de las leyes.

La Corte debe garantizarnos a los ciudadanos que los congresistas han dispuesto, por lo menos, de tiempo suficiente para estudiar las ponencias que les escriben en los ministerios o que redactan algunos de sus compañeros a nombre de todos. Y eso no es nuevo. Ha sido costumbre esa mala maña en los gobiernos anteriores. Debería ser causal de pérdida de investidura que un congresista presente como propia una ponencia escrita en un ministerio.

No niego el esfuerzo del ministro Ocampo de reunirse con muchos sectores y escuchar muchas voces. Pero nada de eso suple ni puede sustituir el necesario debate parlamentario. Ni permite el voto en bloque de lo que se pide que individualmente se considere. Ni permite acallar las voces que exigen la votación individual de proposiciones. Las locomotoras parlamentarias son incubadoras de errores.

Y no se trata de desconocer a las mayorías parlamentarias, ni de enredarlas con filibusterismos. Las mayorías deben poder expresarse con suficiencia y sacar adelante sus agendas. Para eso ganaron y para eso son mayoría. Pero sin atropellar. Sin pasarse por la faja la Ley 5. Sin desconocer los derechos de las minorías y los derechos de la oposición.

A la avalancha de demandas por la forma y el fondo de muchos artículos de la tributaria que han anunciado desde distintas fuentes, unas con mayor fundamento que otras, se le sumarán pronto en la Corte las demandas relativas a la prórroga de la 418 y los presuntos micos que en manada le habrían sido colgados. Dentro de este paquete, lo más sensible, sin duda, se refiere a la rehabilitación jurídica de ‘Iván Márquez’ y el alcance de la paz total, que viene cabalgando a pesar de todas las voces ilustradas que advierten sobre su inconstitucionalidad.

Yo, a pesar de todo, sigo siendo optimista. Creo que aunque imperfecto, nuestro modelo de democracia hace posible un gobierno como el de Petro, pero mantiene activos los controles institucionales para evitar que se desborde. Por más sombrío que luzca el panorama, Colombia es un país increíble y obstinadamente pujante que ha estimulado y propiciado cambios significativos trazando las necesarias líneas rojas. En ocasiones dependieron del Gobierno, en ocasiones del Congreso y hoy dependen de la Corte Constitucional, que habrá de convalidar con independencia lo que quedó bien hecho y habrá de tumbar con coraje todo lo que estropea la Constitución. Ojalá.

JUAN LOZANO

