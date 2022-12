La ‘feria’ del millón

A propósito del anuncio del presidente Petro sobre un eventual pago de un millón de pesos mensuales a 100.000 jóvenes recordé una de las batallas más bonitas que ganamos ante la Asamblea Constituyente: la consistente en evitar que se apoderara de la nueva Carta una visión peligrosista y represiva sobre los jóvenes cuya imagen como grupo social estaba muy asociada en aquellos tiempos con los jóvenes sicarios que habían reclutado los carteles de la droga para cometer escabrosos crímenes y magnicidios.

Muchos pretendían que la aproximación a los derechos de los jóvenes se efectuara a partir de tratar de evitar que le hicieran daño a la sociedad, lo que equivalía a decir que había que diseñar programas en favor de los jóvenes para que no asesinaran, como si eso fuera lo natural en ellos.

En contraste, desde la Consejería Presidencial que yo dirigía sosteníamos que los jóvenes sicarios no eran representativos de los jóvenes colombianos que en su inmensa mayoría desde siempre han sido buenos, creativos y nobles. Ellos, ayer y hoy, son el tanque de oxígeno de esta sociedad fracturada por los odios, el narcotráfico, la corrupción, la politiquería y la violencia.

Y triunfamos. El gran logro se materializó en el artículo 45 de la Constitución, redactado en positivo en función del derecho a la protección, a la formación integral y a su participación activa en los organismos públicos y privados que tienen a su cargo su educación y progreso.

La visión peligrosista volvió a aparecer cuando instrumentalizaron a algunos jóvenes en el pasado reciente y convirtieron las marchas pacíficas en un infierno de violencia, vandalismo, crimen, terror, tortura y muerte, instigado en muchos casos por propósitos políticos canallas, antipatrióticos y criminales por grupos violentos al margen de la ley.

El derecho a la protesta es legítimo y debe protegerse. En cambio, la tortura, el asesinato, la agresión con bombas molotov y sustancias peligrosas a los policías y a la población civil, el bloqueo de vías, la destrucción o invasión de la propiedad privada son delitos y no deben premiarse. Deben castigarse drásticamente, pero no pueden llevar a una injusta generalización de los jóvenes como vándalos, de los jóvenes como terroristas.

A partir de este marco es claro que darles un aporte en dinero a jóvenes para estimular su desarrollo pacífico es una buena idea en línea con el espíritu de la Constitución. Yo estoy de acuerdo con mayores programas de apoyo a los jóvenes. Me gustan.

Sin embargo, falta mucha claridad y se deben tomar todas las medidas para evitar que degeneren en politiquería barata. En jóvenes escogidos a dedo por el petrismo. En jóvenes excluidos por hacer parte de organizaciones contrarias a Petro. En jóvenes incluidos a solicitud de parlamentarios, alcaldes o gobernadores amigos. En jóvenes obligados a corresponder con activismo el subsidio del Estado. Debe haber plena transparencia en los criterios, parámetros y procesos de selección para que esta no sea la cuota inicial de clientelas electorales del futuro.

Todos los jóvenes en igualdad de condiciones deben tener igualdad de derechos de acceso al programa, incluso si es necesario por sorteo auditado. Pero nunca a dedo. Nunca por favoritismo político.

Y debe haber plena claridad fiscal. ¿Por qué no nos dijeron que parte sustancial de la tributaria venía para estos subsidios? ¿O era que no se sabía y el desfase que este anuncio representa frente al plan fiscal llegó como una sorpresa? ¿Y si no se sabía por qué no advierten acerca de las restricciones fiscales para poder establecer sus verdaderos alcances? ¿Cuánto vale y cómo se harán los pagos?

Tan grave como haber ignorado las necesidades de millones de jóvenes en el pasado sería usar hoy la plata de los impuestos para la politiquería so pretexto de apoyar a los jóvenes. Ojalá esto no suceda.

JUAN LOZANO

