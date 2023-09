La dignidad del Presidente

Gústele a quien le guste, lo voy a decir: el señor Presidente procedió con dignidad. Hizo lo que le correspondía y lo que manda la Constitución. Gústele a quien le guste, lo voy a decir: el señor Presidente procedió con patriotismo. Colombia, por encima de los odios partidistas. Gústele a quien le guste, lo voy a decir: el señor Presidente procedió con valentía. Bien sabía que lo atacarían e insultarían, pero no guardó silencio ni agachó la cabeza.

Enfrentado a los poderosos, el señor Presidente ha demostrado que se tiene confianza y que ninguna amenaza lo asusta. El señor Presidente ha ganado batallas que parecían imposibles. Ha derrotado adversarios que parecían invencibles. Su elección aún sorprende a muchos. No pensaron que fuera posible. Y la verdad es que el ejercicio de su cargo será muy distinto al de sus antecesores.

Yo, personalmente, creo que se tonifica la democracia cuando el Presidente habla sin rodeos y dice las cosas como son. Y creo, así muchos de ustedes puedan tener sus reservas, que el señor Presidente le está haciendo un bien al país. Aunque la frase suene trillada, me gusta que sea el Presidente del cambio. Y me voy a detener en eso. El cambio era necesario. Inaplazable.

En efecto, me vengo refiriendo al señor presidente del Congreso, Iván Name, y creo que el cambio que ha venido encarnando era urgente. Nada más dañino para Colombia que unos presidentes del Congreso que han obrado como subalternos del Presidente de la República y no como cabezas de uno de los poderes soberanos e independientes de nuestra República.

Vergonzoso lo que ha ocurrido en tantos periodos parlamentarios donde el presidente del Congreso parece más un perrito faldero de la Casa de Nariño, encaramado en todas las comitivas oficiales para convertirse en un validador obsecuente de cuanta ocurrencia tienen los presidentes de turno, para que lo premien con una galletica golosina en forma de cargos y contratos en la frondosa burocracia nacional.

Y es que todo un presidente del Congreso no puede ser, como tantos de sus antecesores, quien hipoteque la soberanía legislativa del Congreso, a quien le den recompensas por hacer aprobar los proyectos de ley que presente el Gobierno ni quien renuncie al control político agendando solo los debates que le aprueban en la Casa de Nariño.

Cuando el señor Presidente de la República ofendió a todo el Congreso con una errada generalización, el señor presidente del Congreso respondió con dignidad, con altura, con respeto pero con absoluta firmeza recordando que el Congreso no es una prolongación de la Casa de Nariño y que una cabeza de un poder público debe respetar la autonomía y la independencia de las otras ramas.

No dudo que algunos senadores y representantes puedan fundirse en abrazos con narcotraficantes. Pero nadie puede aceptar una satanización generalizada de todos los congresistas y de todo el Congreso. Si tienen nombres identificados, la ley ordena que los denuncien penalmente. Y que nos cuenten quiénes son. Sobre todo, cuando ha sido el propio gobierno el que les ha venido lanzando atractivos caramelos a los narcotraficantes y a las bandas criminales financiadas por el narcotráfico.

De lo que he visto en este tramo de Iván Name me gusta su independencia frente a Palacio. Porque tampoco es un furioso botafuegos de la oposición cerrada. Ojalá su ejemplo sirva para que muchos congresistas no vuelvan a vender sus votos en ningún carnaval de construcción de mayorías como tantos que hemos padecido en el país.

Colombia necesita que el Congreso actúe como un poder independiente, buscando el bien de la patria y de sus ciudadanos. Ojalá en el Congreso sean verticales en el control político cuando a los funcionarios les queden grandes los cargos o sean corruptos y ojalá dispongan de la sabiduría necesaria para atajar los goles que vienen incorporados en muchos proyectos y aprobar solo aquellos aspectos de las reformas que mejoren la condición de vida de los colombianos.

JUAN LOZANO

