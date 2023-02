Ideologizada, arrogante e injusta

Los adjetivos se refieren a la ministra Carolina Corcho y se desprenden de la entrevista que Roy Barreras, presidente del Senado, le concedió a este mismo diario ayer. Son las palabras del propio Barreras, senador del Pacto Histórico, presidente del Congreso, médico titulado y quizás el más influyente de todos los políticos del Pacto Histórico hoy por hoy. No es la voz de la oposición. Es la voz autorizada de un aliado crucial del Presidente. Más que fuego amigo, es un bombardeo feroz dentro de la misma casa de gobierno.

Las severas críticas podrían ser parte de un simple cruce de palabras entre dos personajes que ostentan dignidades relevantes para la formulación de políticas públicas. Pero no estamos ante un asunto menor. En el proyecto de reforma de la salud vienen unos dardos venenosos que amenazan con la demolición del sistema y con arrebatarnos a los colombianos el derecho a la salud. Ni más ni menos.

“La ministra Corcho, que es una ministra ideologizada, tiene, desafortunadamente, una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia”. Eso dice Roy Barreras textualmente sobre la ministra. Y agrega: “Ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman oligarquía”.

Pero Barreras va mucho más allá y advierte, ejemplos en mano, que el sistema propuesto por la ministra “generaría una crisis de salud pública inmediata”. Sin embargo, en mi opinión, lo más duro de la entrevista, dicho por un conocedor de las entretelas del Gobierno y testigo de primera mano sobre los antecedentes de la reforma, constituye una verdadera revelación:

“Yo creo que la ministra Corcho desautorizó al Presidente”. Y remata Barreras: “La ministra no escuchó lo que el Presidente dijo... Pero además, desoyó los comentarios técnicos especializados del ministro de Hacienda, del exministro de Salud Alejandro Gaviria: Ella lo que hizo fue radicar su propuesta original... que no es viable y que podría causarles un daño al Presidente y a las familias colombianas, que es una crisis de salud pública”.

Hasta aquí, según Barreras, queda claro que la reforma radicada por la ministra no es la que se va a aprobar. Y eso tranquiliza levemente.

Digo levemente porque son tan potentes las cargas de profundidad que para salvaguardar el derecho a la salud no bastarán pañitos de agua tibia frente al proyecto, ni retoques semánticos ni artículos que hagan más suaves algunas de las barbaridades propuestas, como, por ejemplo, destruir el modelo de aseguramiento y dictarles la partida de defunción a las EPS, haciendo el sistema más excluyente, más desigual, más burocratizado, más politizado, más propenso a la corrupción (que en todo caso hay que erradicar) y más insostenible financieramente.

Que Petro no se equivoque. Los tres grandes movilizadores de las marchas del 15, que a la postre resultaron más grandes que las convocadas por el Gobierno, fueron el rechazo a la impunidad y a los premios que les quieren dar a tantos bandidos, la falta de plata en los bolsillos de las familias y el pánico causado ante la amenaza de perder el derecho a la salud de cerca de 50 millones de colombianos que conocen el sistema y saben cómo acudir a él. De hecho, según el propio Ministerio, el aseguramiento cobija a más del 99 % de la población.

La ruta parlamentaria será compleja. Deberían corregir temprano la plana y darle el trámite de ley estatutaria que le corresponde al mamotreto ministerial. Y ojalá se construya sobre lo avanzado y se corrijan muchas dificultades del modelo sin destruirlo. Ojalá derroten la propuesta de la ministra y ojalá no nos arrebaten a los colombianos nuestro derecho a la salud. El Congreso tiene la palabra.

JUAN LOZANO

